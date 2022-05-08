نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بربع كوب خل قولي وداعا لتشققات القدمين والاسمرار مجربة تقشير تنعيم وتبيض كالثلج ونتيجة فورية في المقال التالي
كثير من السيدات تواجه مشاكل تشقق القدمين، وهذه من الأمور المزعجة التي تتمنى جميع السيدات التخلص منها، ويصاب بها معظم الأشخاص الذين يعانون من البشرة الجافة، كما أن فتيات كثيرة لا يستطيعون أن يرتدون أحذية نسائية مفتوحة إحراجًا من منظر أقدامهم لذلك يقومون بارتداء الحذاء الذي يغطي القدم بالكامل، والكثير من السيدات يلجأ إلى الكريمات ذات أسعار مرتفعة وقد لا تعطي نتيجة مثل الذي نرغب فيها، لذلك سوف نقدم أفضل طريقة لتخلص من تلك التشققات في المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية متوفرة في جميع المنازل وطريقة استخدامها سهلة جدا.
بربع كوب خل تخلصي من تشققات وخشونة القدمين من أول استعمال
يجب عليك لتحضير وصفة التخلص من التشققات والخشونة توافر هذه المكونات التي سوف نعرضها لكم :
المكونات
- كمية مناسبة من الماء الساخن.
- ربع فنجان من الخل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من الملح.
- ملعقة من مسحوق البيكنج بودر.
- ملعقة من مسحوق النشأ.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
طريقة تحضير ذلك الوصفة
يجب عليك اتباع هذه الخطوات للحصول على النتائج المطلوبة :
- نقوم بإحضار إناء كبير يتناسب مع ذلك الاستخدام.
- ثم بعد ذلك نضع في ذلك الإناء الماء الساخن وبعد ذلك نقوم بوضع الخل فوق الماء.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كمية الملح المحددة في الماء.
- نقوم بتقليب ذلك المكونات في الماء ثم نضع عليهم مسحوق البيكنج بودر وأيضا مسحوق النشا ونكمل عملية التقليب.
- بعد ذلك نقوم بوضع القدمين في الإناء الذي وضعنا به جميع المكونات.
- نترك الرجلين في الماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو حتي عندما تبرد المياه.
- ثم بعد ذلك نقوم بإخراج القدمين وفركهم جيدا باستخدام أي أداء خاصة بالقدمين.
- ثم بعد ذلك نقوم بتجفيف القدمين جيدا عن طريق استخدام منشفة قطن.
- بعد أن قمنا بتجفيف القدمين جيدا يجب وقع عليهم قطرات من زيت الزيتون فهو له تأثير قوي في التخلص من ذلك التشققات.
- يجب تكرار هذه الوصفة مرتان على الأقل في الأسبوع الواحد للحصول على نتائج أفضل في فترة قصيرة.
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