بربع كوب خل قولي وداعا لتشققات القدمين والاسمرار مجربة تقشير تنعيم وتبيض كالثلج ونتيجة فورية

كثير من السيدات تواجه مشاكل تشقق القدمين، وهذه من الأمور المزعجة التي تتمنى جميع السيدات التخلص منها، ويصاب بها معظم الأشخاص الذين يعانون من البشرة الجافة، كما أن فتيات كثيرة لا يستطيعون أن يرتدون أحذية نسائية مفتوحة إحراجًا من منظر أقدامهم لذلك يقومون بارتداء الحذاء الذي يغطي القدم بالكامل، والكثير من السيدات يلجأ إلى الكريمات ذات أسعار مرتفعة وقد لا تعطي نتيجة مثل الذي نرغب فيها، لذلك سوف نقدم أفضل طريقة لتخلص من تلك التشققات في المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية متوفرة في جميع المنازل وطريقة استخدامها سهلة جدا.

بربع كوب خل تخلصي من تشققات وخشونة القدمين من أول استعمال

يجب عليك لتحضير وصفة التخلص من التشققات والخشونة توافر هذه المكونات التي سوف نعرضها لكم :

المكونات

كمية مناسبة من الماء الساخن.

ربع فنجان من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ملعقة من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة من مسحوق النشأ.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة تحضير ذلك الوصفة

يجب عليك اتباع هذه الخطوات للحصول على النتائج المطلوبة :