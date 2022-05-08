هدية للعرايس.. ضعيها 10 دقائق تحت الابطين ولن تصدقي النتيجة تبييض مدهش وإزالة السواد ورائحة العرق للابد

تعتبر رائحة العرق من الأمور المزعجة لدى الكثير من الأشخاص وخاصة مع اقتراب فصل الصيف ويلجأ الكثير إلى شراء مزيل العرق الذي يعمل على سد مسام العرق تمامًا وذلك يشكل خطر كبير وكثير من الأعراض الجانبية التي يمكن أن تسبب السرطانات الخطيرة فيما بعد ولكن هناك الكثير من الطرق السهلة التي تساعدنا في التخلص من العرق تمامًا ولا تمثل أي خطر على الإنسان وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من رائحة العرق وبأقل المكونات وبدون الحاجة إلى شراء أي مستحضرات أو كريمات كما سنوضح ذلك خلال هذا المقال.

الخلطة السحرية لتفتيح تحت الأبطين والتخلص من رائحة العرق

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح المناطق الداكنة والتخلص من رائحة العرق وسوف نتناول أبسطها خلال تلك السطور

المكونات

ليمون.

شبة زفرة.

زيت لوز حلو.

قطرات من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الليمون مع ملعقة صغيرة من الشبة ونخلطها جيدًا.

نضيف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو مع قطرات من الماء.

نقوم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بوضع تلك الخلطة على المناطق الداكنة (تحت الأبط) يوميًا وسوف نحصل على نتيجة رائعة خلال أسبوع واحد.

طريقة أخرى لتفتيح تحت الأبطين

المكونات

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الجليسرين.

ملعقة صغيرة من القهوة.

طريقة التحضير

نقوم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بوضعها تحت البطين.

نتركها ١٥ دقيقة ثم نقوم بشطفها.

نستخدم تلك الطريقة مرتين في الأسبوع.

وخلال شهر واحد سوف نحصل على نتيجة ساحرة ومبهرة.

فوائد الشبة