شعرك هيطول للركب.. وصفة هندية رشة قبل النوم تنبت الفراغات وتعالج التساقط وتقوي الشعر من اول استعمال

تعتبر الوصفات الهندية من أكثر الوصفات التي تساعد في تطويل الشعر حيث يبحث الكثير من السيدات وخبراء التجميل عن الوصفات السحرية السهلة التي تساعد في تطويل الشعر حيث الكثير من الشامبوهات ومستحضرات التجميل التي تحتوي على بعض المواد الكيمائية والتي تستخدمها العديد من السيدات والتي تتلف الشعر وهناك الكثير من الوصفات الهندية التي تساعد في تطويل الشعر وتعالج مشاكل الهيشان والشعر التالف ومشاكل الدهون المتراكمة على الشعر بسبب كثرة استخدام الزيوت الثقيلة التي تسد مسام فروة الرأس حيث تساعد تلك الوصفة على تحفيز الدورة الدموية للشعر.

طريقة تحضير الوصفة الهندية

هناك العديد من الوصفات التي تعمل على تطويل الشعر بصورة مبهرة والتي تبحث عنها العديد من السيدات وخبراء التجميل وسوف نتناول هذا خلال السطور التالية.

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

4 حبات من الثوم المهروس.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار ٤ حبات من الثوم.

ونقوم بهرس الثوم جيدًا ونضعه في زجاجة.

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الخروع وزيت الزيتون.

نقوم بوضع ملعقة من زيت جوز الهند ونقوم بخلط المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بغسل بفروة الرأس من الزيوت جيدًا مع التدليك.

نقوم بتنشيف الشعر جيدًا ثم نقوم بإحضار هذا الخليط ونضعه في بخاخة.

ونقوم بوضعها على فروة الرأس وفي فرغات الشعر حيث تساعد على إنبات الشعر ومنع تساقطه.

أهم الزيوت الهندية التجارية

توجد الكثير من الزيوت الهندية المعروفة والتي تعمل على تطويل الشعر بصورة مدهشة وسوف نتناول أهم تلك الزيوت

زيت Sesa من الزيوت الهندية الأصلية التي تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه خلال شهر واحد فقط.

من أشهر الزيوت الهندية زيت دابر املا الذي يساعد في تطويل الشعر.

kesh king oil الهندي الذي يعمل على تطويل الشعر وتنعيمه وإنبات الشعر والقضاء على الفراغات المزعجة.

فوائد الزيوت الهندية