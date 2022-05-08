اللانكشير هو عبارة عن حلى يشبه البسكوت ويضاف اليه ألوان الطعام الصحيه، وبعد البلاد تقوم بتحضيره بين حلويات كحك العيد يتميز بأنه حلوى أقتصادية وغير مكلفة ويمكن أعدادها بأي وقت وبمكونات متوفرة بالمنزل، ويمكنك حشوها بالمربي وتزينها بالشوكولاتة مثل البيتي فور تماماً، تعلم المصريين أعداده وقت الأحتلال الأنجليزي والفرنسي على مصر، ويعد من الحلويات الغربية وليست الشرقية حيث كانت أشهر أنواع الحلوى وقتها ويقومون بأعدادها بأستمرار.

طريقة عمل اللانكشير العشر دقائق بأسهل الطرق والخطوات وبطعم رائع ومميز

تفنن الطهاه والشيفات الحاليين بأعداده بطرق عدية، منهم من لا يضيف بيض للمكونات الأساسية ومنهم يضيفه، ويتميز بهششاته وخفيفه عند تناوله، يمكنك أضافة الكاكاو لكل من يعشق الشوكولاتة، أو ضيفي اللون الذي يفضله أطفالك، ومن الممكن أن يساعدوكي في تزينه.

طريقة عمل الأنكشير من غير بيض

المقادير

كوبان دقيق أبيض منخول.

نصف كوب كاكاو.

كوبان الأ ربع نشا ( كورن فلور ).

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب سكر بودر ناعم.

300 جرام زبده لينة.

للتخزين والحشوة

مربي أي نوع تفضليه.

شوكولاتة للتخزين أي نوع.

جوز هند مطحون.

طريقة التحضير

ضعي الدقيق والنشا والكاكاو والبيكنج بودر في وعاء وأخلطيهم جيداً، وأتركيهم.

ضعي الزبدة والسكر في وعاء عميق وقومي بخفقهم على بدرجة متوسطة، حتى يندمج جميع المكونات وتصبح الزبدة كريمي.

نصب الدقيق بباقي المكونات بالتدريج مع أستمرار الخفق، حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نفرد ورق زبده فى الصاج، ونقوم بتكوير العجينة بالتساوي، ثم نضعها بالصاج ونترك مسافه مناسبة بين كل قطعة.

نضع الصاج بالفرن قد سبق تسخينه على درجة حرارة 180°، ضعيه لمده عشر دقائق.

أتركيه يبرد تماماً، ثم حضري الحشوة والتخزين، ضعي بين قطعين بسكوت المربى وأغلقيهم جيداً.

أغمسي البسكوت بالشوكولاتة السائلة ثم رشى جوز الهند على الأطراف، ة

ضعيهم بسرفيس التقديم، وقديمه بجانب المشروبات الساخنة القهوة أو العصائر.

طريقة عمل اللانكشير الملون بالبيض

المقادير

أربع أكواب دقيق أبيض فاخر منخول.

كوبات ونصف نشا.

كوبان سكر ناعم.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب زبدة لينه.

ملعقتان صغيرة فانيليا سائلة

نصف ملعقة طعام بينكج بودر.

ألوان طعام حسب رغبتك.

مقادير الحشوة والتزين

مربي للحشوة.

سوداني مجروش.

فستق مجروش.

جوز الهند ناعم.

شوكولاتة سائلة.

طريقة التحضير