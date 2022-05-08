هتبقي قشطة.. أقوي خلطة مغربية لتبيض الجسم كله والمناطق الحساسة في ربع ساعة حتي لو سوداء الفحم

تبحث الكثير من السيدات والعرائس عن الوصفات المغربية الساحرة والتي تعطي بياض ناصع ومميز للوجه والجسم والمناطق الداكنة التي تزعج الكثير من السيدات التي تحاول جاهدة في البحث عن كريمات ومستحضرات للتفتيح ومن أهم تلك الوصفات الصابونة المغربية المسئولة عن تفتيح الوجه والتخلص من الهالات وانتفاخات العين وتعمل تلك الصابونة على تفتيح الجسم والمناطق الداكنة خلال أسبوع واحد فقط كما تساعد في توحيد لون البشرة والتخلص من آثار الشمس وسوف نتناول خلال هذا المقال وصفة الصابونة المغربية في المنزل بأقل المقادير وأسهل المكونات.

طريقة تحضير الصابونة المغربية

توجد العديد من الطرق التي تعمل على تفتيح الوجه والبشرة ومن أهمها وصفة الصابونة المغربية التي تبحث عنها الكثير من العرائس والتي سنشرح طريقة عملها خلال تلك السطور

المكونات

كوب من الحليب منزوع الدسم.

نصف صابونة مرطبة أي نوع صابون حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من الجليسرين.

ملعقتين من الطمي.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقتين من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

نقوم بغلي اللبن في وعاء ثم تبريده.

نقوم ببشر الصابونة حتى تصبح في شكل قطع صغيرة.

نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الجليسرين وملعقة من ماء الورد مع التقليب.

نقوم بإضافة زيت اللوز الحلو مع تقليب المكونات جيدًا حتى تصبح مكون واحد.

نقوم بضرب جميع المكونات في الخلاط.

نقوم بسكب المكونات في إناء على شكل مكعب.

ونضعها في الثلاجة لمدة ٢٤ ساعة.

وبذلك تصبح الصابونة جاهزة للاستعمال حيث يمكن استخدامها مرتين في الأسبوع.

تستخدم هذه الصابونة على الجسم في حركات دائرية حتى نحصل على نتيجة مبهرة خلال شهر واحد.

أهمية الصابون المغربية

تساعد الصابونة المغربية في التفتيح بصورة مدهشة وسوف متناول أهميتها خلال تلك السطور