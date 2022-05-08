كنز أغلي من الذهب.. ضعي الزيت على الصابون ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان مش هتخطر على بالك

كثير من السيدات يقومون برمي برو الصابون الصغيرة التي تتبقا من الصابونة عند وشك انتهائها على الرغم من أنه يمكن أن يستفيدوا منها كثيرا وذلك عندما قامت أحد السيدات التي تتميز بمدى تصنيعها في الهاند ميد بالتفكير بكيف أنها يمكن أن تستفيد من تلك قطعة الصابون الصغيرة فأوضحت لنا طريقة يمكن من خلالها أعادة تصنيع الصابون ولم ينتهي الأمر على ذلك بل يمكن إضافة الزيوت التي نريدها على الصابون ليستفيد منها الجسم والوجه على حسب نوع البشرة حيث يمكن إضافة زيت جوز الهند أو الزيتون لإصحاب البشرة الجافة وإضافة زيوت عطرية مثل اللافندر والنعناع لنستمتع بالرائحة التي نريدها وسوف نوضح طريقة إضافة الزيت للصابون من خلال هذا المقال.

طريقة إضافة الزيت إلى الصابون

بدلا من التخلص من قطع الصابون الصغيرة ورميها يمكن لربات المنازل أن تستفيد منها كثيرا وإضافة إليها الزيوت التي تريدها وسوف نوضح طريقة إضافة الزيت إلى الصابون وإعادة تصنيعه من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قطع صابون صغير.

زيت جوز هند.

زيت اللافندر.

حليب.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الحليب مع قطع الصابون الصغيرة ونضع الوعاء على النار.

ونستمر في التقليب حتى يذاب الصابون تماما في الحليب ويصبحوا ذات قوام واحد.

نحضر زيت جوز الهند واللافندر ونضعهم عليهم مع التقليب المستمر.

نحضر قطع من السيلكون ذات الأشكال المختلفة.

يتم تعبئة الصابون السائل في إشكال السيلكون الموجودة لدينا.

يترك الصابون حتى يبرد تماما ويجف ويصبح متماسكا.

نستخدم الصابون بعد ذلك كأي نوع صابون نقوم بشرائه من الخارج.

يمكن أن نضع الزيوت التي نريدها بدلا من جوز الهند واللافندر فيجب على ربة المنزل أن تضع جميع الزيوت التي تحبها وتريد أن تستفيد منها بشرتها.

فوائد إضافة الزيت إلى الصابون

عندما نقوم بإضافة الزيت إلى الصابون نستطيع أن نستفيد من ذلك كثيرا ويوف نوضح أهم الفوائد من خلال النقاط التالية..