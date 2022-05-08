طريقة عمل بسكويت البرازق السوري المقرمش بالسمسم بأبسط المكونات

طريقة عمل بسكويت البرازق المقرمش، هناك الكثير يبحثون عبر الإنترنت عن طريقة سهلة لهذا البسكويت للتمتع بأحلى مذاق، فهذا البسكويت من أجود أنواع البسكويت المقرمشة المغطاة بالسمسم أو الفول السوداني أو الفستق واللوز، فهذا البسكويت يعشقه الكبار والصغار لمذاقه المميز والرائع الذي يجذب الكثير لتناوله والاستمتاع به، فهذا البسكويت حقق شهرة واسعة في معظم البلاد وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل بسكويت البرازق المقرمش

يمكنك إعداد البسكويت بمكونات سهلة وسريعة ولا تحتاج لشراؤه من الخارج، فهو يحضر في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة دون بذل مجهود والتي تتمثل في الآتي:

أربع كوب من الدقيق المنخول.

اثنين كوب من السمن.

نصف كوب من السكر البودر.

ربع كوب من الماء.

ملعقتين لبن بودر.

نصف ملعقة محلب.

ملعقة كبيرة من السمسم.

كوب من السكر الخشن.

مقدار كوب من المربى حسب الرغبة.

طريقة تحضير بسكويت البرازق

يتم تحضير البسكويت بطريقة سهلة وسريعة وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء كبير فيسكب به كل من الدقيق والمحلب والسمسم.

ثم يتم خلط المكونات جيداً ويضاف إليهم السمن لكي يتم عجن الخليط مع بعضه.

يتم إذابة السكر في الماء والقيام بإضافتها على الخليط والقيام بعجنها جيداً.

ثم يتم إضافة الماء بالسكر على الخليط وعجنها جيدا للحصول على عجينة.

يتم وضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي تكون جاهزة للتحضير.

ثم يتم تحضير زينة البرازق من سمسم ومحلب ومربى وسكر ويتم خلطهم جيداً.

يتم إخراج العجينة من الثلاجة والقيام بتقطيعها إلى أجزاء صغيرة وتكويرها والضغط عليها ثم تغطيسها في طبق التزين ووضعها في صينية الفرن لحين الانتهاء من الكمية.

يتم وضع الصينية في منتصف الفرن عند درجة حرارة 180 ويترك لمدة ربع ساعة.

يتم إخراجها بعد النضج تماماً وتوضع في طبق التقديم ويتم تزينها بالمكسرات.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل بسكويت البرازق والمكونات الخاصة بها، وكذلك تعرفنا على طريقة تحضير البسكويت فترة تواجدها في الفرن وذلك للحصول على أجود برازق بمذاق رائع يجذب العديد لتناوله.