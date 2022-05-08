اصنعي بنفسك خبز العجوة الفلاحي بالزبادي لتحضير وجبة إفطار سريعة بالمنزل

خبز العجوة الفلاحي ، من أجمل المعجنات التي تستطيع الكثير من الأمهات في صعيد مصر تحضيره بكل سهولة وبأقل تكلفة، وهو من المخبوزات الصحية التي تحتوي على قيمة غذائية هامة لصحة الجسم حيث يعمل على منح الجسم الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، ويساعد على بناء العضلات والعظام، وتقلل من خطر الإصابة بالإمساك، وهو يمتلك قوام هش وطعم للذيذ يجعل الناس يفضلونه بشكل دائم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خبز العجوة الفلاحي بقوام هش وطعم حكاية أحلى من المخابز بخطوات بسيطة بالمنزل .

مكونات عمل الخبز العجوة الفلاحي

تتكون من عدة مكونات بسيطة لا يخلو بيت منها سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

كوب من الزيت.

كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من الزبادي.

رشة بسيطة من الملح.

ثلاث ملاعق من السمسم المحمص.

كيس من الخميرة الفورية.

كوب من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كيلو من العجوة الطرية.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نعرض عليكم اليوم طريقة تحضير خبز العجوة الفلاحي بقوام هش وطعم حكاية أحلى من المخابز بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء كبيرة الحجم ونضع به اللبن، والسكر، والكركم، والزيت، والسمسم، والزبادي، والملح ونقلبهم مع بعض حتى يذوب السكر تماماً. ثم نقوم بإضافة الدقيق، والخميرة الفورية إلي الخليط ونعجنهم مع بعض حتى يختفي الدقيق وتتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. نقوم بدهن العجين بقليل من الزيت، ثم نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة حتى يتضاعف حجم ويصبح هش. بعد مرور ساعة نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم أو على حسب الأشكال التي ترغبين بها. نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة ثم نقوم بوضع قطعة صغيرة من العجوة في المنتصف ونغلقها جيداً حتى تصبح مثل القرص. نستمر بهذه الطريقة حتي تنتهي كمية العجين كلها، نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع العجين ونتركها حتى تختمر. ثم نقوم بعمل فتحات متوسطة في الخبز حتى نجعل شكل مميز أثناء التسوية، بعد ذلك نضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 200 ونتركها حتى تتحمر ويصبح لون الخبز ذهبي جميل. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نحضر طبق التقديم ونرص به الخبز ونقدمه على الإفطار بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل خبز العجوة الفلاحي

توجد نصائح بسيطة سوف نتعرف عليها كما يلي:-