تحضير أقوي كولاجين طبيعي في المنزل لعلاج خشونة المفاصل وتساقط الشعر وتسمين الوجه وإزالة التجاعيد في أيام

يكون الكولاجين مصدر مهم لحياتنا ويوجد في الجسم بنسبة متعادلة ويساعد في منح الجلد الصفاء والنقاء وشد الجلد إلى جانب أنه يحافظ على الأظافر من التكسر وعلى طول الشعر كذلك يحافظ على مرونة العظام وعدم تكسرها لذلك هو مهم جدا ومع تقدم السن يتناقص الكولاجين في الجسم مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وتكسر الأظافر وعدم القدرة على الحركة إلى جانب تساقط الشعر وتقصفه وهيشانه لذلك يستعين كثير من الأشخاص بالكريمات التي تحتوي على الكولاجين ولكن ما لا نعلمه بأن هناك مصدر قوي للكولاجين يمكن أن نتناوله في المنزل هذا المصدر هو عظام البقر وتناول النخاع الخاص بها فهو يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين وسوف نوضح أهم فوائده وطريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

فوائد شوربة عظام البقر

يتناول الكثير من الأشخاص شوربة عظام البقر دون التعرف على أهم فوائدها وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

تحتوي على نسبة كولاجين عالية جدا تساعد في نضارة البشرة.

تساعد الشوربة على تطويل الشعر وتحسين مظهره الخارجي.

تعمل على أن يكون الأظافر شكلها الصحي المتميز.

تساعد في تفتيح لون البشرة والتخلص من الاسمرار.

تعمل على تقوية العظام الخاصة بالجسم.

يساعد في منح السمنه للخدود.

طريقة تحضير عظام البقر

عندما يريد الكثير تحضير عظام البقر لا يحتاج إلى مكونات معقدة بل مكونات سهلة جدا توجد في كل مطبخ وسوف نتعرف على تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

المكونات:

عظام بقر.

ماء للسلق.

ورق لورا.

ملح.

حبة بصل.

حبة طماطم.

فصين ثوم.

طريقة التحضير: