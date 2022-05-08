نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحداكي إن لم تبيض هذه الوصفة يديكي بملعقة نشا واحدة تبيض فوري وإزالة التجاعيد والتشققات في 3 دقائق في المقال التالي
يعتبر النشا من المكونات التي تساعد في تبييض الوجه وتخلصنا من التجاعيد تمامًا حيث يحتوي النشا على مواد مضادة للأكسدة ومواد مضادة للالتهاب تساعد في ذلك كما يساعد النشا في إزالة التشققات والجلد الميت وتنعيم البشرة فهو من المكونات السحرية والذي يمكن من خلاله الحصول على نتيجة رائعة ومبهرة حيث يعمل النشا على التخلص من الدهون والزيوت التي على البشرة كما يدخل من ضمن المكونات التي تساعد في تفتيح الجسم وسوف نتناول هذا خلال تلك المقال بالتفصيل بأبسط المقادير وأقل المكونات.
طريقة تحضير وصفة النشا
توجد العديد من الوصفات المهمة التي تساعد في التخلص من سواد الأيد والاسمرار والتخلص من التجاعيد ومن أهمها النشا وسوف موضح خلال تلك السطور ما الذي يمكن عمله بملعقة واحدة
المكونات
- ملعقة صغيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- زيت جوز الهند.
- ماء ورد.
طريقة التحضير
- نقوم بوضع تلك المكوناتمع بعضها البعض.
- نقوم بغسل الوجه جيدًا والأيد وتجفيفهما.
- نقوم بوضع تلك المكونات على الأيد والوجه.
- نترك تلك المكونات حوالي ١٥ دقيقة وسوف نحصل على نتيجة مدهشة.
- نقوم بشطف الأيد والوجه ويمكن تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع وخلال شهر واحد سنحصل على نتيجة مبهرة.
أهمية النشا على الوجه والجسم
توجد فوائد عديدة للنشا سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور
- يساعد النشا في تفتيح البشرة والقضاء على المسام الواسعة.
- يحتوي النشا على فيتامين سي الذي يشد ويعطي نضارة للبشرة.
- يساعد النشا في التخلص من التجاعيد والهالات المزعجة.
- يعمل النشا على التخلص من البثور السوداء والتخلص من الاسمرار.
- يعمل على علاج سواد اليدين المزعج والتخلص من التشققات.
- يكسب البشرة واليدين لمعان مميز لهما.
- يساعد النشا في التخلص من خطوط الوجه وعلامات الكبر.
- يمكن استخدامه على الجسم والمناطق الداكنة.
- يساعد في التخلص من علامات الارهاق وانتفاخ العينين.
- له دور أساسي في ترطيب اليدين ونعومتها.
- يساعد في إعطاء نضارة مميز ة للبشرة وصفاء مشرق فاليوم وداعًا لعلامات الأرق.
- يساعد هذا المكون في التخلص من الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة
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