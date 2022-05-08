نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعراض التهاب الكبد الغامض عند الأطفال وكيفية الوقاية منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعراض التهاب الكبد الغامض عند الأطفال، الذي كثر في الآونة الأخيرة بمختلف دول العالم، ويعتبر من الأمراض الخطيرة التي تهدد صحة الأطفال، لذلك قام العديد من الخبراء بتقديم تقارير علمية يكشف أعراض التهاب الكبد بالإضافة إلى معرفة طرق الوقاية منه والعمل على تقليل الإصابة، فهو منتشر بين الأطفال بشكل كبير وأصبح يهدد حياتهم، ومن خلال السطور التالية سوف نتناول التفاصيل التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص من مختلف المراحل العمرية.

أعراض التهاب الكبد الغامض عند الأطفال

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن أعراض التهاب الكبد الغامض عند الأطفال حتى لا يتعرض أطفالهم له الذي يتمثل في الآتي، فيمكنكم التعرف عليه من خلال المقال.

تعرض الطفل إلى الإسهال.

القئ واليرقان.

آلام شديدة بالبطن.

فقدان الشهية.

إرهاق.

ارتفاع في درجة الحرارة.

نادراً ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الصفراء بالدم.

الوقاية من كورونا فعالة للوقاية من التهاب الكبد الغامض

أكدت مديرة الإصابات السريرية والناشئة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ميرا تشاند أن فيروس الغدي من الأمراض المعدية والتي يجب الوقاية منها، لذلك يجب تطبيق الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا لأن هذا الفيروس مضاد له، خاصة الأطفال الذين يهتمون بنظافتهم الشخصية ويقيمون باستمرار بتنظيف اليدين.

كما أكد الدكتور ياسر الطباخ استشاري أمراض الكبد والأمراض المعدية بجامعة القاهرة أن إصابة الأطفال بالتهاب الكبدي يرجع إلى إصابة الطفل بالعديد من الفيروسات، من بين هذه الفيروسات الآتي:

فيروس الكبد أ، ب، ج.

فيروس التهاب كبدي CMV,EBV.

الوقاية من التهاب الكبد الغامض

يوجد هناك العديد من الطرق التي تساعد على الوقاية من التهاب الكبد الغامض وتتمثل في الآتي:

ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية.

الاهتمام بتناول الأطعمة التي ترفع مستوى المناعة.

العمل على التهوية الجيدة من أجل التقليل من الفيروسات وكثرة الإصابة.

عمل تبادل الأدوات الخاصة بالطفل.

تناول الفيتامينات والمعادن التي تقوي المناعة لكي تكون مضادة لأي فيروسات.

وبذلك نكون قدمنا لكم أعراض التهاب الكبد الغامض عند الأطفال وكيفية الوقاية منه للحفاظ على صحة الأطفال من هذا المرض الخطير.