بكيلو دقيق حضري القرص الفلاحي الطرية على أصولها بقوام هش أحلى من المخابز

القرص الفلاحي الطرية ، من أجمل المخبوزات والمعجنات التي تستطيع الكثير من الأمهات القيام بصنعها في البيت بدل من شرائها، فهي تتميز بخفتها وطراوتها التي تجذب الناس إليها، وهى تقدم دائماً على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وطعمها طيب ورائحتها جميلة لأنها تحتوي على السمسم الذي يعطي لها طعم رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية على أصولها بقوام هش وطعم للذيذ أحلى من المخابز.

مكونات عمل القرص الفلاحي الطرية

تتكون من عدة مكونات بسيطة لا يخلو بيت منها سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

كوب من الزيت.

كوب من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

رشة بسيطة من الملح.

ثلاث ملاعق من السمسم المحمص.

كيس من الخميرة الفورية.

كوب من السكر.

طريقة التحضير

سوف نعرض عليكم اليوم طريقة تحضير القرص الفلاحي الطرية بقوام هش وطعم حكاية أحلى من المخابز بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء كبيرة الحجم ونضع به اللبن، والسكر، والكركم، والزيت، والسمسم، والملح ونقلبهم مع بعض حتى يذوب السكر تماماً. نقوم بإضافة الدقيق والخميرة الفورية إلي المكونات ونعجنهم مع بعض حتى يختفي الدقيق تماماً. كما يمكن إضافة القليل من الماء الدافئ إذا أصبح العجين قاسي، نستمر بعجن المكونات حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. نقوم بدهن العجين بقليل من الزيت، ثم نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة حتى يتضاعف حجم ويصبح هش. بعد مرور ساعة نقوم بتشكيل العجين على شكل الملفوف كما موضح بالصورة أو على حسب الأشكال التي ترغبين بها. نحضر صينية كبيرة وندهنا بقليل من السمنة، ثم نرص القرص في الصينية ونتركها لمدة ربع ساعة حتى يرتفع حجمها مرة أخرى. نقوم بإشعال الفرن ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نحضر سلة الخبز ونرص بها القرص ونقدمها على وجبة الإفطار بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل القرص الفلاحي الطرية

توجد نصائح بسيطة سوف نتعرف عليها كما يلي:-