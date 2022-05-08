نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة حنة منزلية أصبغي شعرك بنفسك بلون طبيعي جذاب واخفي الشيب نهائياً في المقال التالي
تحب السيدات والفتيات أن تتماشى مع الموضة خاصة الإهتمام بالشعروصبغه، ولذلك يهتموا إهتماما كبيرا بالشعر لأن الشعر هو واجهة أي فتاة أو أي سيدة والشعر هو الذى يظهر ويبرز جمالهم، ولهذا تقوم الفتيات والسيدات وخاصة العروس بصبغ الشعر بالحنة لأن الحنة هى المادة الطبيعية الوحيدة التى تعمل على تغيير لون الشعر، وغير هذا أن للحنة فوائد للشعر كثيرة غير تلوين وصبغ الشعر منها أنها تعمل على الحفاظ على لمعان الشعر، وعدم سقوطه، وعدم هيشانه وتقوى الشعر من جذوره حتى أطرافه وتعمل على تطويل وتكثيف الشعر، وتعمل أيضا على منع ظهور الشعر الأبيض بالرأس، وللحنة فوائد طبية مثل أنها تعمل على علاج الجروح وتهدئة الحروق التى تحدث بالجسم، وعند صبغ الشعر بخلطة الحنة تعطي لون طبيعى لذلك سوف نقدم لكى أفضل وأحسن وصفة طبيعية وهى خلطة الحنة التى تعد فى المنزل.
مكونات طريقة عمل خلطة الحنة لصبغ الشعر
- كمية من الحنة الطبيعية تناسب الشعر
- كمية من الماء تناسب كمية الحنة
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد
- إثنين ملعقة كبيرة من الحليب
- إثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز
- إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون
- طبق من البلاستيك
- فرشاة
طريقة عمل خلطة الحنة لصبغ الشعر
- أولا نقوم بتحضير وعاء مناسب من البلاستيك ونضع به كمية من الحنة الطبيعية تناسب الشعر ونضع عليها كمية من الماء تناسب كمية الحنة ونقلبهم جيدا حتى تختفي الحنة تمام فى الماء.
- وبعد ذلك نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة من النشا مع ملعقه واحدة كبيرة من زيتون الزيتون مع زيت اللوز وماء الورد وإثنين ملعقة كبيرة من الحليب وزيت اللوز وعصير الليمون على خليط الحنة.
- وبعد ذلك نحضر فرشاة مناسبة ونقوم بوضع الفرشاة فى الحنة ثم نقوم بتوزيع الحنة جيدا على الشعر بالفرشاة ثم نقوم بتمشيط الشعر ونضع عليه كيس من البلاستيك ونتركه لمدة ثلاث ساعات.
- ثم نغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر وسوف نلاحظ لون شعر جميل وصح بإستخدام خلطة الحنة.
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