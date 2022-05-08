نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة الحلبة لتفتيح وتبييض البشرة وتسمين الخدود وإزالة التصبغات والبقع بدون عودة في المقال التالي

أكثر إهتمامات الفتيات والسيدات هو تفتيح البشرة بطرق طبيعية وآمنة فنجد أن الفتيات تبحث كثيرا عن طريقة عمل خلطة لتفتيح البشرة وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج فيكون إهتمامهم الأول بالبشرة ليظهرو بوجه مشرق ولامع وجذاب وبدون أي بقع أو تصبغات بالبشرة، وكذلك السيدات عند خروجهم للمناسبات والأعياد والأفراح فيكون إهتمامهم بتفتيح البشرة فأفضل وصفة للتفتيح هي وصفة الحلبة التى تساعد على تفتيح البشرة وتجعلها مثل بياض الثلج فى أقل وقت ممكن وخالية من أي عيوب لأن الحلبة مكون من مكونات الطبيعية تكون آمن وصحية على البشرة ولا خوف منه. مكونات طريقة عمل خلطة الحلبة لتفتيح البشرة ملعقة واحدة كبيرة من الحلبة المطحونة

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة واحدة صغيرة من ماء الورد

ملعقة واحدة كبيرة من القشطة

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

ملعقة واحدة صغيرة من الأرز المطحون

ملعقة واحدة كبيرة من حليب البودرة

ملعقة واحدة صغيرة من الزبادي

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الليمون طريقة عمل خلطة الحلبة لتفتيح البشرة أولا قبل إستخدام الخلطة نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ ثم نقوم بتنشيفه جيدا بالمنشفة.

ثم نقوم بتحضير وعاء نظيف ونضع به ملعقة واحدة كبيرة من الحلبة المطحونة مع ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة صغيرة من ماء الورد وكمية من القشطة والنشا والأرز المطحون وحليب البودرة والزبادى والعسل الأبيض وكمية من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة من زيت الليمون ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا.

وبعد مزج هذه المكونات الطبيعية مع بعض نقوم بتوزيع خليط الحلبة على البشرة برفق ثم نتركها على البشرة لمدة ساعة ونصف على الأقل.

وبعد مرور الوقت وإنتهاء المدة نقوم بفرك الخلطة من على البشرة ونقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ثم نجففه، وبعد ذلك نستخدم مرطب مناسب للبشرة.

وبعد مرور الوقت وإنتهاء المدة نقوم بفرك الخلطة من على البشرة ونقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ثم نجففه، وبعد ذلك نستخدم مرطب مناسب للبشرة. وتكرر وصفة الحلبة ثلاثة مرات في الأسبوع ولمدة شهر حتى نلاحظ تفتيح البشرة لذلك يجب علينا إستخدام وصفة الحلبة السحرية. عمر شويل - جدة معجزة ملعقة الحلبة لتفتيح وتبييض البشرة وتسمين الخدود وإزالة التصبغات والبقع بدون عودة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة ملعقة الحلبة لتفتيح وتبييض البشرة وتسمين الخدود وإزالة التصبغات والبقع بدون عودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.