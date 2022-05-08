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يكثر عمل البسكويت اللذيذ فى المناسبات وفى الأعياد ويمكن عمله فى أى يوم من الأيام، وبسكويت العشر دقائق طريقة جديدة لعمل البسكويت والتى لاقت إقبالا كثيرا من جميع الناس لأن هش وطعمه جميل وسريع التحضير ولا يأخذ وقت وجهد ومكوناتها متوفرة في كل منزل وغير مكلفة. مكونات طريقة عمل بسكويت العشر دقائق أربعة أكواب ونصف من الدقيق المنخول

خمسة حبات من البيض

كوب واحد كبير من السمنة

كوب ونصف من اللبن

كوب إلا ربع من السكر

إثنين ملعقة كبيرة من الكاكاو

خمسة أكياس من الفانيليا أو ثلاثة ملاعق كبيرة من الفانيليا السائلة

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ذرة من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من عصير البرتقال طريقة عمل بسكويت العشر دقائق الهش واللذيذ أولا نقوم بتحضير العجان ونضع به خمسة حبات من البيض وثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وإثنين ملعقة كبيرة من عصير البرتقال وخمسة أكياس من الفانيليا أو ثلاثة ملاعق كبيرة من الفانيليا السائلة وذرة من الملح ثم نقوم بخلط البيض جيدا حتى يصبح مثل الرغوة.

ثم نقوم بإضافة كوب إلا ربع من السكر ونضربهم جيدا ثم نقوم بإضافة كوب واحد كبير من السمنة وكوب ونصف من اللبن وأربعة أكواب ونصف من الدقيق المنخول وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة وإذا أحتاج العجين إلى الدقيق يمكن إضافة القليل منه.

وبعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين نأخذ نصف ونضع به إثنين ملعقة من الكاكاو الخام وقليل من اللبن ونعجنهم جيدا.

وبعد ذلك نحضر ماكينة تقطيع البسكويت أو قمع أو كيس حلواني ثم نضع به قطعة من عجينة البسكويت مدهونة بالسمنة حتى لا تلصق وتصبح سهلة فى التقطيع ثم نقوم بتقطيع البسكويت على شكل أصابع ونضعه في صواني مدهونة بقليل من السمنة.

ثم نقوم بوضع صواني البسكويت في الفرن على درجة حرارة هادئة جدا لأن البسكويت لا يتحمل نار سريعة وبعد أن يصبح لونه ذهبي نخرجه من الفرن ويقدم في طبق التقديم ويصبح جاهز وبألف صحة وهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت العشر دقائق السريع بمقادير غير مكلفة وبطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني

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