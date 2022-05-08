نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز النشا والخل السحري: لن تتوقعي نتائجه في تبييض البشرة بشكل مبهر وتحدي2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كنز النشا والخل السحري ، الذي يعد من افضل أنواع الكريمات التي تعمل علي تبييض وتفتيح البشرة فوري من اول استعمال للماسك دون اي أضرار جانبية بالبشرة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة مشرقة وناصعة البياض من مكونات طبيعية دون استخدام مواد ضارة بالبشرة، ويعمل هذا المكون السحري علي إعطاء البشرة حيوية وتفتيح معجزة, حيث تعد البشرة مصدر جمالهم في كل الأوقات ويجب الاهتمام بها بطريقة مضمونة، والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله والان سوف نتعرف الآن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كنز النشا والخل السحري لتفتيح وتبيض البشرة من اول استخدام ونتائج مبهرة2022.

مكونات عمل كنز النشا والخل السحري لتبييض البشرة في تفتيح وتبييض لبشرة

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها لتحضير الماسك الرهيب في تفتيح وتبييض البشرة وهي كالاتي:-

معلقتين من ماء الورد.

معلقة كبيرة من الخل.

معلقتين من النشا .

معلقة من الزبادي.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم الآن افضل طريقة لتحضير الماسك بكل سهولة ودون تكلفة ومن مكونات موجودة في كل منزل للحصول علي اقوي تفتيح رباني وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار أناء عميق ونضع بداخلة النشا والخل ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم الزبادي وماء الورد ونخلط جيدا حتي يصبح خليط متجانس للغاية. ثم نضيف عصير الليمون علي الخليط اختياري مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن عل طريقة بسيطة جدا للاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية ونتائج مبهرة لن تتخيليها وهي كما يلي:-

نغسل البشرة بطريقة مضمونة ونستخدم الغسول الخاص بالبشرة حتي تصبح خالية من أي كريمات أو غبار.

ثم نضع الخليط علي بشرة بتساوي حيث تغطي جميع البشرة للحصول علي نتائج فعالة.

نقوم بترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة إلي 20 دقيقة.

ثم نغسل البشرة جيدا ونستخدم مرطب للبشرة ليكي تصبح بشرة رطبة وخالية من التشققات.

ثم نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر ونصف لكي تحصلين علي بشرة خرافية بفضل الله.

فوائد كنز النشا والخل السحري لتبييض البشرة من اول استخدام فوري

سوف نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة بكنز النشا والخل السحري لتبييض البشرة وكيفية الاستفادة من الخليط بطريقة صحيحة وهي كما يأتي:-