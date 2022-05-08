نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدامات غير متوقعة للفازلين على البشرة والجسم لن تصدقي ما يفعله النتيجة فعالة ومبهرة في المقال التالي
تعاني كثير من السيدات من تشققات بالبشرة والشفاة وفى بعض مناطق الجسم خاصة فى فصل الشتاء، والحل الوحيد والذي ليس له بديل هو الفازلين فهو يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها، ويعمل أيضا على تقشير البشرة، ويرجع الفازلين أصله إلى الطبيعة وأي مادة من مواد الطبيعية فهى نافعة ومفيدة جدا بالبشرة لذلك تهتم كل السيدات والفتيات بالبشرة لأن البشرة اللامعة هى الواجه الأساسية لكل فتاة وسيدة، وتهتم كل فتاة مقبلة على الزواج ببشرتها لأنها تريد الظهور ببشرة ناعمة خالية من التشققات.
ويكثر إستخدام الفازلين الطبيعي فى فصل الشتاء لأن الفازلين يعمل على ترطيب البشرة ونعومة البشرة وشدها، والفازلين يحافظ على البشرة ويحميها من تشققات البرد القارس في الشتاء، ويعتبر الفازلين من الكريمات التى لا غنى عنه فى فصل الشتاء لأنه يحافظ على البشرة من الجفاف ، ويحافظ على الكوعين والقدمين من تشققات برد الشتاء، ومن المميزات التى يتميز بها الفازلين أن عند دهنه على البشرة أو على الجسم لا يسبب أي حساسية أو التهابات أو أي إحمرار لأنه لا يحتوي على مواد بها رائحة عطرية أو أي مواد ضارة.
فوائد الفازلين في فصل الشتاء
- يعمل الفازلين على الحفاظ على البشرة من الجفاف.
- يحافظ الفازلين على البشرة من إنكماشها من البرد الشديد.
- عند وضع الفازلين على القدمين فإنه يعمل على ترطيب القدمين ونعومته ويعمل على إزالة الجلد الميت من القدمين.
- يعمل الفازلين على ترطيب البشرة لأنها تحتوى على مواد طبيعية تحافظ على جلد البشرة.
- يساعد الفازلين على ترطيب البشرة خاصة الجافة.
- يعمل الفازلين على ترطيب الشفاة من التشققات.
- يعمل الفازلين على ترطيب الكوعين وخاصة التى بها تشققات.
- وضع الفازلين على كفوف اليدين يعمل على ترطيبها ونعومتها، وخاصة تكون في فصل الشتاء جافة.
- يستخدم فى دهن الركبتين لأن الفازلين يعمل على إزالة الخشونة ويجعل ملمسها ناعم.
- يستخدم الفازلين فى دهن منطقة الأنف عندما نصاب بنزلات البرد فى فصل الشتاء لأنه يعمل على تهدئة الإلتهابات وتخفيف الإحمرار.
- يستخدم الفازلين فى إزالة المكياج من الوجه ومن العيون.
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