استخدامات غير متوقعة للفازلين على البشرة والجسم لن تصدقي ما يفعله النتيجة فعالة ومبهرة

تعاني كثير من السيدات من تشققات بالبشرة والشفاة وفى بعض مناطق الجسم خاصة فى فصل الشتاء، والحل الوحيد والذي ليس له بديل هو الفازلين فهو يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها، ويعمل أيضا على تقشير البشرة، ويرجع الفازلين أصله إلى الطبيعة وأي مادة من مواد الطبيعية فهى نافعة ومفيدة جدا بالبشرة لذلك تهتم كل السيدات والفتيات بالبشرة لأن البشرة اللامعة هى الواجه الأساسية لكل فتاة وسيدة، وتهتم كل فتاة مقبلة على الزواج ببشرتها لأنها تريد الظهور ببشرة ناعمة خالية من التشققات.

ويكثر إستخدام الفازلين الطبيعي فى فصل الشتاء لأن الفازلين يعمل على ترطيب البشرة ونعومة البشرة وشدها، والفازلين يحافظ على البشرة ويحميها من تشققات البرد القارس في الشتاء، ويعتبر الفازلين من الكريمات التى لا غنى عنه فى فصل الشتاء لأنه يحافظ على البشرة من الجفاف ، ويحافظ على الكوعين والقدمين من تشققات برد الشتاء، ومن المميزات التى يتميز بها الفازلين أن عند دهنه على البشرة أو على الجسم لا يسبب أي حساسية أو التهابات أو أي إحمرار لأنه لا يحتوي على مواد بها رائحة عطرية أو أي مواد ضارة.

فوائد الفازلين في فصل الشتاء