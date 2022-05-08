لكل عشاق ومحبين الكبدة ، النهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم طرق مختلفة لعمل الكبدة ، من الكبدة الاسكندرية, الكبدة المشوية, البانية, كبدة الرده ، وغيرها من الطرق اللي تقدري تعمليها وتنوعي في اطباق الكبدة.

طرق مختلفة لعمل الكبدة:

1- الكبدة الاسكندراني:

المقادير:

½ كيلو كبدة ، متقطعة شرايح رفيعة.

5 فصوص ثوم مفرومين.

ملح.

فلفل اسود.

كمون.

3 حبات فلفل اخضر يفضل يكون حار.

2 معلقة كبيرة خل.

3 معالق صغيرة كزبرة ناشفة.

¼ كوباية زيت.

ليمون.

طريقة التحضير:

1- في طاسة كبيرة حطي الزيت ، وضيفي له الثوم المفروم ، وقلبيه لحد ما يدبل.

2- ضيفي الفلفل الاخضر وقلبيه مع الثوم لحد ما يدبل.

3- ضيفي الكبدة ، وقلبي المكونات مع بعض ، بعدها ضيفي الخل وتبليها بالفلفل الاسود والكمون والكزبرة الناشفة ، وتتقلب لمدة 10 دقايق تقريبا لحد ما تستوي ، في الاخر تبليها بالملح ، وعند التقديم رشي عليها عصير ليمون ، وممكن تقدمي جنبها سلطة طحينة.

2- كبدة الردة:

المقادير:

كبدة متقطعة شرايح كبيرة.

ثوم.

عصير ليمون.

ملح.

فلفل اسود.

كمون.

ردة.

زيت للتحمير.

طريقة التحضير:

1- في طبق بعد غسل الكبدة كويس جدا تبليها بالثوم, عصير الليمون, الكمون, الملح, الفلفل.

2- غطي الكبدة ودخليها التلاجة لمدة نص ساعة ، وممكن تتبل قبلها بيوم وتتساب في التلاجة طول الليل.

3- بعدها خرجيها من التلاجة ، وغطي كل قطعة كبدة بالرده كويس.

4- حمريها في الزيت ، زينيها بالبقدونس المفروم وقدميها.

3- الكبدة المشوية:

المقادير:

كبدة متقطعة شرايح.

خل.

عصير ليمون.

ثوم مفروم.

كزبرة ناشفة.

كمون.

ملح.

فلفل اسود

طريقة التحضير:

1- في طبق كبير تبلي الكبدة بالثوم المفروم, الخل, عصير الليمون, الملح, الفلفل الاسود, الكزبرة الناشفة, الكمون ، وقلبيهم مع بعض كويس.

2- دخلي الكبدة التلاجة لمدة ساعة ، وممكن تتبليها قبلها بيوم وتسيبيها طول الليل في التلاجة.

3- بعدها اشويها على الجريل او على الفحم.

4- كبدة بالخل والثوم:

المقادير:

½ كيلو كبدة ، متقطعة شرايح.

¼ كوباية زيت.

¼ كوباية خل.

2 معلقة كبيرة عصير ليمون.

2 حبة فلفل اخضر حار متقطع شرايح.

2 معلقة صغيرة ثوم مفروم.

1 معلقة صغيرة كمون.

زنجبيل مطحون.

ملح.

فلفل اسود.

½ معلقة صغيرة كزبرة ناشفة.

طريقة التحضير:

1- في طبق تبلي الكبدة بالخل, عصير الليمون, الكمون, الزنجبيل, الملح, الفلفل الاسود ، وقلبيهم مع بعض كويس.

2- غطيها ودخليها التلاجة 40 دقيقة.

3- في طاسة على نار متوسطة سخني الزيت ، وضيفي له الثوم والفلفل الاخضر الحار وقلبيهم مع بعض تقليبه.

4- بعدها ضيفي لهم الكبدة ، وقلبيهم مع بعض لمدة 5 دقايق لحد ما الكبدة تستوي.

5- الكبدة بالمشروم:

المقادير:

½ كيلو كبدة.

¼ كيلو مشروم.

بصلة مفرومة ناعم.

ثوم مفروم ناعم.

حزمة بقدونس.

كمون.

كزبرة ناشفة.

ملح.

فلفل اسود.

1 معلقة كبيرة خل.

طريقة التحضير:

1- في طاسة على النار فيها زيت ضيفي البصل والثوم وقلبيهم مع بعض لحد ما يدبلوا.

2- ضيفي شرايح الكبدة وشوحيها مع البصل والثوم لحد ما تقرب تستوي.

3- ضيفي لها الملح, الكمون, الفلفل الاسود, الكزبرة, شرايح المشروم وقلبيهم مع بعض لحد ما المشروم يتحمر.

4- ضيفي البقدونس وقلبيه مه باقي المكونات ، وبعدها ارفعي الكبدة من على النار.

5- ممكن تقدمي الكبدة مع ارز ابيض.

6- كبدة الفراخ بدبس الرمان:

المقادير:

250 جرام كبدة فراخ.

2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

3 فصوص ثوم مهروس.

1 بصلة صغيرة ، متقطعة شرايح.

1 حبة فلفل رومي ، متقطعة شرايح.

½ كوباية دبس رمان.

1 معلقة صغيرة سماق.

ملح.

فلفل اسود.

عصير ليمونة.

بقدونس للتزيين.

طريقة التحضير:

1- بعد ما تغسلي الكبدة كويس اسلقيها في ماية مضاف ليها كمون, عود قرفة, بهارات فراخ ، سيبيها تتسلق لمدة 3 دقايق وبعدين طلعيها من ماية السلق.

2- في طاسة على النار حطي زيت الزيتون ، وضيفي له البصل وقلبيه لمدة دقيقة.

3- ضيفي الثوم وقلبيه مع البصل ، وبعدها ضيفي الكبدة, السماق, الملح, الفلفل الاسود ، وقلبيهم مع بعض لمدة دقيقة.

4- ضيفي الفلفل الرومي, دبس الرمان, وعصير الليمون ، وقلبيهم كل المكونات مع بعض لمدة 3 دقايق.

5- زينيها بالبقدونس المفروم وقدميها.

7- كبدة الفراخ بالمشروم:

المقادير:

1 كيلو كبدة فراخ.

2 حبة بصل ، متقطعة شرايح.

2 معلقة كبيرة زيت.

ملح.

فلفل اسود.

رشة اكليل الجبل “روزماري”.

1 كوباية مشروم متقطع.

¼ كوباية فلفل الوان متقطع.

1 معلقة كبيرة خل.

طريقة التحضير:

1- في طاسة على النار سخني معلقة زيت ، ضيفي البصل وشوحيه لحد ما يدبل حوالي 15 دقيقة.

2- ضيفي المشروم والفلفل الملون وتبليهم بالملح والفلفل الاسود والروزماري ، قلبيهم لمدة 15 دقيقة كمان ، طلعيهم في طبق وسيبيهم على جنب.

3- في نفس الطاسة ضيفي باقي كمية الزيت ، وضيفي له كبدة الفراخ.

4- قلبي الكبدة لحد ما تستوي ، وبعدين ضيفي لها خليط المشروم والبصل وقلبيهم مع بعض.

5- رشي عليهم الخل مع 2 معلقة صغيرة ماية وقلبيهم لمدة دقايق ، وبعدين قدميها.

8- الكبدة بالبصل:

المقادير:

1 كيلو كبدة ، متقطعة مكعبات صغيرة.

6 فصوص ثوم مهروس.

4 حبات بصل.

2 حبة فلفل احمر.

4 حبات فلفل اخضر.

زيت.

عصير ليمون.

ملح.

فلفل اسود.

شطة حسب الرغبة.

1 معلقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير:

1- بعد غسل الكبدة كويس ، ضيفي لها عصير الليمون ، وسيبيها على جنب شوية.

2- افرمي البصل قطع صغيرة ، وفي طاسة على النار سخني زيت ، ضيفي له البصل, الثوم ، وقلبيهم لحد ما البصل يدبل.

3- ضيفي الكبدة للبصل وقلبيها لحد ما تستوي ، وبعدها ضيفي الفلفل المتقطع, الملح, الفلفل الاسود, الكمون.

4- غطي الطاسة وسيبيها على نار هادية لمدة ربع ساعة لحد ما كل المكونات تستوي مع بعض.

5- رشي عليها عصير ليمون وقدميها.

9- كبدة بانية:

المقادير:

كبدة متقطعة شرايح.

ثوم مفروم.

ليمون.

كمون.

شطة.

بيض.

لبن.

بقسماط مطحون.

دقيق.

زيت.

ملح.

فلفل اسود.

طريقة التحضير:

1- تبلي الكبدة بالثوم, عصير الليمون, الكمون, الشطة.

2- غطي شرايح الكبدة في الدقيق.

3- في طبق تاني اخلطي البيض مع اللبن ، واغمسي فيهم شرايح الكبدة.

4- بعدها طلعيها وغطيها بالبقسماط المطحون.

5- حمري الكبدة في الزيت ، وقدميها مع بطاطس شيبسي.

10- الكبدة بالبصل والطماطم:

المقادير:

½ كيلو كبدة.

2 معلقة كبيرة زيت.

طماطم متقطعة شرايح.

3 معالق صغيرة كمون.

¼ كوباية ماية.

3 معالق كبيرة خل.

حبة من الفلفل الاخضر الرومي متقطعة شرايح.

حبة من الفلفل الحار متقطعة شرايح.

5 فصوص ثوم مهروسين.

¼ معلقة صغيرة شطة.

1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

1 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة.

عصير ليمونة.

1 حبة بصلة كبيرة متقطعة شرايح.

طريقة التحضير:

1- قطعي الكبدة لشرايح طولية ، وتبليها بعصير الليمون, الشطة, الخل, الثوم, الكمون, الكزبرة ، وسيبيها نص ساعة.

2- في طاسة على النار سخني الزيت ، وضيفي له الكبدة على نار عالية لحد ما الكبدة الماية بتاعتها تنشف.

3- ضيفي لها البصل وقلبي المكونات مع بعض كويس لحد ما الكبدة تتحمر.

4- ضيفي الفلفل الرومي, الفلفل الحار, الطماطم ، وشوية ماية صغيرين وقلبيهم مع بعض كويس ، وسيبيهم يغلوا.

5- ارفعي الكبدة من على النار ، وزينيها بالبقدونس المفروم وقدميها.

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