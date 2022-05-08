لكل عشاق ومحبين الكبدة ، النهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم طرق مختلفة لعمل الكبدة ، من الكبدة الاسكندرية, الكبدة المشوية, البانية, كبدة الرده ، وغيرها من الطرق اللي تقدري تعمليها وتنوعي في اطباق الكبدة.
طرق مختلفة لعمل الكبدة:
1- الكبدة الاسكندراني:
المقادير:
½ كيلو كبدة ، متقطعة شرايح رفيعة.
5 فصوص ثوم مفرومين.
ملح.
فلفل اسود.
كمون.
3 حبات فلفل اخضر يفضل يكون حار.
2 معلقة كبيرة خل.
3 معالق صغيرة كزبرة ناشفة.
¼ كوباية زيت.
ليمون.
طريقة التحضير:
1- في طاسة كبيرة حطي الزيت ، وضيفي له الثوم المفروم ، وقلبيه لحد ما يدبل.
2- ضيفي الفلفل الاخضر وقلبيه مع الثوم لحد ما يدبل.
3- ضيفي الكبدة ، وقلبي المكونات مع بعض ، بعدها ضيفي الخل وتبليها بالفلفل الاسود والكمون والكزبرة الناشفة ، وتتقلب لمدة 10 دقايق تقريبا لحد ما تستوي ، في الاخر تبليها بالملح ، وعند التقديم رشي عليها عصير ليمون ، وممكن تقدمي جنبها سلطة طحينة.
2- كبدة الردة:
المقادير:
كبدة متقطعة شرايح كبيرة.
ثوم.
عصير ليمون.
ملح.
فلفل اسود.
كمون.
ردة.
زيت للتحمير.
طريقة التحضير:
1- في طبق بعد غسل الكبدة كويس جدا تبليها بالثوم, عصير الليمون, الكمون, الملح, الفلفل.
2- غطي الكبدة ودخليها التلاجة لمدة نص ساعة ، وممكن تتبل قبلها بيوم وتتساب في التلاجة طول الليل.
3- بعدها خرجيها من التلاجة ، وغطي كل قطعة كبدة بالرده كويس.
4- حمريها في الزيت ، زينيها بالبقدونس المفروم وقدميها.
3- الكبدة المشوية:
المقادير:
كبدة متقطعة شرايح.
خل.
عصير ليمون.
ثوم مفروم.
كزبرة ناشفة.
كمون.
ملح.
فلفل اسود
طريقة التحضير:
1- في طبق كبير تبلي الكبدة بالثوم المفروم, الخل, عصير الليمون, الملح, الفلفل الاسود, الكزبرة الناشفة, الكمون ، وقلبيهم مع بعض كويس.
2- دخلي الكبدة التلاجة لمدة ساعة ، وممكن تتبليها قبلها بيوم وتسيبيها طول الليل في التلاجة.
3- بعدها اشويها على الجريل او على الفحم.
4- كبدة بالخل والثوم:
المقادير:
½ كيلو كبدة ، متقطعة شرايح.
¼ كوباية زيت.
¼ كوباية خل.
2 معلقة كبيرة عصير ليمون.
2 حبة فلفل اخضر حار متقطع شرايح.
2 معلقة صغيرة ثوم مفروم.
1 معلقة صغيرة كمون.
زنجبيل مطحون.
ملح.
فلفل اسود.
½ معلقة صغيرة كزبرة ناشفة.
طريقة التحضير:
1- في طبق تبلي الكبدة بالخل, عصير الليمون, الكمون, الزنجبيل, الملح, الفلفل الاسود ، وقلبيهم مع بعض كويس.
2- غطيها ودخليها التلاجة 40 دقيقة.
3- في طاسة على نار متوسطة سخني الزيت ، وضيفي له الثوم والفلفل الاخضر الحار وقلبيهم مع بعض تقليبه.
4- بعدها ضيفي لهم الكبدة ، وقلبيهم مع بعض لمدة 5 دقايق لحد ما الكبدة تستوي.
5- الكبدة بالمشروم:
المقادير:
½ كيلو كبدة.
¼ كيلو مشروم.
بصلة مفرومة ناعم.
ثوم مفروم ناعم.
حزمة بقدونس.
كمون.
كزبرة ناشفة.
ملح.
فلفل اسود.
1 معلقة كبيرة خل.
طريقة التحضير:
1- في طاسة على النار فيها زيت ضيفي البصل والثوم وقلبيهم مع بعض لحد ما يدبلوا.
2- ضيفي شرايح الكبدة وشوحيها مع البصل والثوم لحد ما تقرب تستوي.
3- ضيفي لها الملح, الكمون, الفلفل الاسود, الكزبرة, شرايح المشروم وقلبيهم مع بعض لحد ما المشروم يتحمر.
4- ضيفي البقدونس وقلبيه مه باقي المكونات ، وبعدها ارفعي الكبدة من على النار.
5- ممكن تقدمي الكبدة مع ارز ابيض.
6- كبدة الفراخ بدبس الرمان:
المقادير:
250 جرام كبدة فراخ.
2 معلقة كبيرة زيت زيتون.
3 فصوص ثوم مهروس.
1 بصلة صغيرة ، متقطعة شرايح.
1 حبة فلفل رومي ، متقطعة شرايح.
½ كوباية دبس رمان.
1 معلقة صغيرة سماق.
ملح.
فلفل اسود.
عصير ليمونة.
بقدونس للتزيين.
طريقة التحضير:
1- بعد ما تغسلي الكبدة كويس اسلقيها في ماية مضاف ليها كمون, عود قرفة, بهارات فراخ ، سيبيها تتسلق لمدة 3 دقايق وبعدين طلعيها من ماية السلق.
2- في طاسة على النار حطي زيت الزيتون ، وضيفي له البصل وقلبيه لمدة دقيقة.
3- ضيفي الثوم وقلبيه مع البصل ، وبعدها ضيفي الكبدة, السماق, الملح, الفلفل الاسود ، وقلبيهم مع بعض لمدة دقيقة.
4- ضيفي الفلفل الرومي, دبس الرمان, وعصير الليمون ، وقلبيهم كل المكونات مع بعض لمدة 3 دقايق.
5- زينيها بالبقدونس المفروم وقدميها.
7- كبدة الفراخ بالمشروم:
المقادير:
1 كيلو كبدة فراخ.
2 حبة بصل ، متقطعة شرايح.
2 معلقة كبيرة زيت.
ملح.
فلفل اسود.
رشة اكليل الجبل “روزماري”.
1 كوباية مشروم متقطع.
¼ كوباية فلفل الوان متقطع.
1 معلقة كبيرة خل.
طريقة التحضير:
1- في طاسة على النار سخني معلقة زيت ، ضيفي البصل وشوحيه لحد ما يدبل حوالي 15 دقيقة.
2- ضيفي المشروم والفلفل الملون وتبليهم بالملح والفلفل الاسود والروزماري ، قلبيهم لمدة 15 دقيقة كمان ، طلعيهم في طبق وسيبيهم على جنب.
3- في نفس الطاسة ضيفي باقي كمية الزيت ، وضيفي له كبدة الفراخ.
4- قلبي الكبدة لحد ما تستوي ، وبعدين ضيفي لها خليط المشروم والبصل وقلبيهم مع بعض.
5- رشي عليهم الخل مع 2 معلقة صغيرة ماية وقلبيهم لمدة دقايق ، وبعدين قدميها.
8- الكبدة بالبصل:
المقادير:
1 كيلو كبدة ، متقطعة مكعبات صغيرة.
6 فصوص ثوم مهروس.
4 حبات بصل.
2 حبة فلفل احمر.
4 حبات فلفل اخضر.
زيت.
عصير ليمون.
ملح.
فلفل اسود.
شطة حسب الرغبة.
1 معلقة صغيرة كمون.
طريقة التحضير:
1- بعد غسل الكبدة كويس ، ضيفي لها عصير الليمون ، وسيبيها على جنب شوية.
2- افرمي البصل قطع صغيرة ، وفي طاسة على النار سخني زيت ، ضيفي له البصل, الثوم ، وقلبيهم لحد ما البصل يدبل.
3- ضيفي الكبدة للبصل وقلبيها لحد ما تستوي ، وبعدها ضيفي الفلفل المتقطع, الملح, الفلفل الاسود, الكمون.
4- غطي الطاسة وسيبيها على نار هادية لمدة ربع ساعة لحد ما كل المكونات تستوي مع بعض.
5- رشي عليها عصير ليمون وقدميها.
9- كبدة بانية:
المقادير:
كبدة متقطعة شرايح.
ثوم مفروم.
ليمون.
كمون.
شطة.
بيض.
لبن.
بقسماط مطحون.
دقيق.
زيت.
ملح.
فلفل اسود.
طريقة التحضير:
1- تبلي الكبدة بالثوم, عصير الليمون, الكمون, الشطة.
2- غطي شرايح الكبدة في الدقيق.
3- في طبق تاني اخلطي البيض مع اللبن ، واغمسي فيهم شرايح الكبدة.
4- بعدها طلعيها وغطيها بالبقسماط المطحون.
5- حمري الكبدة في الزيت ، وقدميها مع بطاطس شيبسي.
10- الكبدة بالبصل والطماطم:
المقادير:
½ كيلو كبدة.
2 معلقة كبيرة زيت.
طماطم متقطعة شرايح.
3 معالق صغيرة كمون.
¼ كوباية ماية.
3 معالق كبيرة خل.
حبة من الفلفل الاخضر الرومي متقطعة شرايح.
حبة من الفلفل الحار متقطعة شرايح.
5 فصوص ثوم مهروسين.
¼ معلقة صغيرة شطة.
1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.
1 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة.
عصير ليمونة.
1 حبة بصلة كبيرة متقطعة شرايح.
طريقة التحضير:
1- قطعي الكبدة لشرايح طولية ، وتبليها بعصير الليمون, الشطة, الخل, الثوم, الكمون, الكزبرة ، وسيبيها نص ساعة.
2- في طاسة على النار سخني الزيت ، وضيفي له الكبدة على نار عالية لحد ما الكبدة الماية بتاعتها تنشف.
3- ضيفي لها البصل وقلبي المكونات مع بعض كويس لحد ما الكبدة تتحمر.
4- ضيفي الفلفل الرومي, الفلفل الحار, الطماطم ، وشوية ماية صغيرين وقلبيهم مع بعض كويس ، وسيبيهم يغلوا.
5- ارفعي الكبدة من على النار ، وزينيها بالبقدونس المفروم وقدميها.
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