نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة المطاعم أعملي الثومية بالمايونيز والخل بخطوات ناجحة وبقوام مظبوط ولذيذ في المقال التالي

يعتبر طبق الثومية من أكثر الأطباق التى يقبل عليها العديد من الناس، ومن أكثر أنواع السلطات التى يفضها العديد من الناس سواء كان كبارا أو صغارا لأن لها طعم ومذاق جميل يساعد على فتح الشهية، وتفضل السيدات عمل الثومية فى المنزل لأنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت وجهد ومكوناتها متوفرة في كل منزل وتكلفتها بسيطة جدا، ولا يفضل شراء الثومية من الخارج لأن تكلفتها عالية وغير مضمونة. مكونات طريقة عمل الثومية اللذيذة والشهية عشرة فصوص كبيرة من الثوم المفروم الناعم

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

نصف كوب كبير من الماء

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من الطحينة

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ربع كوب كبير من الزبادى

ثلاثة ملاعق كبيرة من المايونيز

ملعقة واحدة كبيرة من الخل

ربع ملعقة صغيرة من الملح طريقة عمل الثومية الشهية مثل المطاعم أولا نقوم بتحضير وعاء ونضع به نصف كوب كبير من الماء البارد ونضع عليه ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا ونقوم بتذويب النشا ثم نرفعه على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى يصبح النشا متماسك وحتى لا يتكون كتل بالنشا.

وبعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد ثم نقوم بوضع باقي المكونات وهي عشرة فصوص كبيرة من الثوم المفروم الناعم ونضع عليه إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون وخمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة كبيرة من الطحينة وربع كوب من الزبادى وثلاثة ملاعق كبيرة من المايونيز وملعقة واحدة كبيرة من الخل وأخيرا نضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وبعد إضافة المكونات مع بعضها فى الوعاء نقوم بوضع هذه المكونات فى الخلاط الكهربائي أو الكبة ثم نقوم بمزج وخلط هذه المكونات حتى تصبح ناعمة جدا وتعطي خليط مثل الكريمة.

وبعد ذلك نسكب خليط الثومية من الخلاط ونضعه في وعاء مناسب ثم نضعها فى الثلاجة ساعة أو ساعتين حتى تصبح الثومية اللذيذة جاهزة للتقديم بأحلى وصفة وبأحلى طعم مثل التى تقدم فى المطاعم تمام. عمر شويل - جدة بطريقة المطاعم أعملي الثومية بالمايونيز والخل بخطوات ناجحة وبقوام مظبوط ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة المطاعم أعملي الثومية بالمايونيز والخل بخطوات ناجحة وبقوام مظبوط ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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