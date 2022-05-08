اقوي كريم أساس طبيعي للوجه لإطلالة ناعمة ومشرقة وخافي لعيوب البشرة

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كريم أساس طبيعي، تفضل الفتيات والسيدات الظهور في المناسبات بأجمل الإطلالات الجذابة والمظهر الخارجي المميز، لذلك يستخدمن مستحضرات التجميل مثل كريم الأساس لتفتيح البشرة وإخفاء أي عيوب أو نمش، وتوحيد لونها وجعلها مشرقة ومميزة، ولكن إذا كنتِ تعاني من مسامات واسعة في الوجه فعند وضع كريم الأساس على البشرة سوف تمتص هذا الكريم، وتسبب ظهور حب الشباب وغمقان في البشرة، لذلك تحاول الفتيات تجنب استخدامه بشكل مستمر والبحث عن طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل، يوحد لون البشرة ولا يسبب أي أضرار لها، لذا سوف نلقي الضوء على أفضل كريم أساس طبيعي يمكن تحضيره في المنزل.
اقوي كريم أساس طبيعي
مستحضرات التجميل لا تستغني عنها جميع الفتيات، وخاصة أثناء حضور المناسبات أو الذهاب إلى العمل، ومن أهم مكونات مستحضرات التجميل هو كريم الأساس، لأنه يجعل البشرة مميزة ورائعة، وتستخدم كل فتاة نوع كريم مناسب لبشرتها، ولكن كثرة الاستخدام تسبب آثار سلبية على البشرة، أما الكريمات الطبيعية صحية وغير ضارة على البشرة، لذلك نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.
- ثلاث ملاعق من النشا.
- ملعقة كبيرة من أحمر الخدود.
- ملعقتين من الكاكاو غير المحلى كبيرتين.
- كمية بسيطة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير اقوي كريم أساس طبيعي
ويتم تحضير الكريم من خلال إتباع ما يلي.
- نحضر وعاء زجاجي مناسب ونضع فيه المكونات السابقة وتقلب جيدا لمنع أي تكتلات.
- نجعل الكريم كريمي القوام ومناسب للفرد على البشرة.
- يتم تحديد النشا حسب لون البشرة.
- نغلق الوعاء الزجاجي بإحكام ونضعه في مكان بارد لتجنب فساده.
- يستخدم الكريم حسب الرغبة.
نصائح يجب اتباعها عند وضع كريم الأساس الطبيعي على البشرة
هناك طرق لابد من إتباعها عند توزيع كريم الأساس الطبيعي على البشرة، لتجنب حدوث تكتلات على البشرة.
- أولاً يتم وضع كمية من الكريم على بشرة الوجه من اتجاه الأنف من خلال الفرشاة.
- يتم توزيع الكريم على البشرة من اتجاه الأنف إلى أطراف الوجه بالفرشاة.
- نتأكد من فرد الكريم على الوجه بالكامل بنفس اللون والسمك.
- تجنب وضع الكريم تحت العينين.
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