بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالحناء للحصول على اللون الأحمر العنابي بدون أي مواد كيميائية

صبغ الشعر بالحناء، لون الشعر الأحمر من أكثر الألوان التى ترغب الفتيات في صبغ شعرها بهذا اللون، فهو مميز وجذاب، ولكن تفضل الفتيات استخدام الحناء الطبيعية في صبغ الشعر باللون الأحمر وتجنب الصبغات الكيميائية بمحلات التجميل، حفاظاً على صحة وسلامة الشعر ولمعانه، كما إن الحناء الطبيعة بسيطة الثمن وموفرة بالنسبة الصبغات الكيميائية التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، وإليكم تفاصيل الصبغة خلال السطور القادمة.

طريقة صبغ الشعر بالحناء الطبيعية

لكي يمكن الحصول على شعر أحمر اللون حسب الدرجة التي ترغبين فيها، يمكنك تحضير كمية من الحناء الطبيعية حسب كثافة شعرك، فهي متوفرة في جميع محلات العطارة وغير مكلفة، وتتمثل مكونات الخلطة فيما يلي.

كمية من الحناء الناعمة حسب طول وكثافة الشعر.

ماء دافئ وليس ساخن.

غطاء بلاستيكي.

ملعقة خشبية.

قفازات يد.

مشابك شعر.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الأحمر العنابي

بمجرد خلط مكونات الحناء ووضعها على الشعر وتركها لعدد ساعات حسب الرغبة في الحصول على اللون المحدد، سوف تحصلين على لون شعر جذاب ورائع، فهي ممتازة ومضمونة في صبغ الشعر باللون الأحمر المميز، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

نحضر إناء ونضع فيه الماء الساخن والحنة حتى يصبح قوام الحنة كريمي متوسط السمك وليس متماسك.

نقوم بتقسيم الشعر بمشابك الشعر.

ارتدي قفازات اليد تجنباً لتلوث اليد بالحناء وترك علامة على اليد.

بعدها نقوم بتوزيع المزيج على الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف من خلال الملعقة الخشبية.

يفضل وضع ملابس قديمة على الأكتاف لتجنب تلوث الملابس.

نضع الغطاء البلاستيكي على الرأس بعد وضع المزيج على الشعر بالكامل ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة.

نترك المزيج على الرأس لعدد ساعات حسب الرغبة في اللون سواء فاتح أو داكن.

بعد مرور الوقت يغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

فوائد صبغ الشعر بالحناء الطبيعية