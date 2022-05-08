نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الفازلين لتطويل الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الشعر بالفازلين، علاج الشعر الضعيف يحتاج إلى وقت كثير عند الإعتماد على الأدوية الطبية، وهذا الأمر يسبب ضيق للفتيات، وخاصة لمن يعانن من تساقط الشعر وضعف البصيلات، والاعتماد على الوصفات الطبيعية في تكثيف الشعر وتطويله أمر صحي ومضمون، ويعتبر الفازلين من أكثر المكونات التي تدخل في علاج مشاكل البشرة والشعر، فهو طبيعي ويعطي نتائج ممتازة عند استخدامه في تطويل الشعر، كما يعتبر علاج قوي لضعف بصيلات الشعر وتقصفه، لذلك تتسائل جميع السيدات عن خلطة الفازلين لتطويل الشعر، وإليكم تفاصيل الوصفة خلال السطور التالية.

طريقة استخدام الفازلين لتطويل الشعر

نتيجة استخدام الكريمات على الشعر والشامبو نجد تقصف وضعف بصيلات الشعر مع كثرة الاستخدام، حيث أن الشعر يعبر عن جمال كل فتاة، وتحلم السيدات دائما بشعر طويل وناعم ولامع، ولكن استخدام الكريمات الصناعية تضر الشعر أكثر من الإستفادة التى تقدمها إليه، لذلك استخدام الفازلين في علاج مشاكل الشعر بديل الكريمات الصناعية أمر صحي، ونحتاج إلى المكونات التالية لتحضير وصفة الفازلين.

المكونات

ملعقتين من الفازلين كبيرتين.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

1 ملعقة من زيت الزيتون صغيرة.

ثوم مفروم فصين.

طريقة تحضير الوصفة

مكونات وصفة الفازلين السابقة ممتازة لتغذية بصيلات الشعر، ونمو شعر كثيف وطويل وغير قابل للتقصف والتساقط، حيث أن الثوم يعزز نمو الشعر، وزيت الزيتون والخروع يساعدان على تغذية الشعر، وإليكم طريقة التحضير والاستخدام.

أولاً لابد أن يكون الشعر نظيف ومجفف.

نخلط جميع المكونات السابقة في إناء.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أربع أجزاء.

نوزع الخليط على الشعر من بداية فروة الرأس حتى أطراف الشعر.

ندلك الرأس بالخليط جيداً.

نترك الخليط على فروة الرأس لمدة عشر دقائق.

بعدها يتم غسل الشعر من الزيوت بالشامبو للتخلص من رائحة الثوم.

فوائد الفازلين للشعر

الفازلين له الكثير من الفوائد ومنها، يدخل الفازلين في خلطة ازالة شعر الجسم الزائد، وكذلك يدخل في وصفة تطويل الشعر وتكثيفه، فهو يدخل في جميع وصفات مستحضرات التجميل للبشرة والشعر، فهو يعطي الشعر نعومة ولمعان قوي، ويقضي على التقصف وهيشان الشعر ويزيد من جماله.