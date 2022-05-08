نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولاجين طبيعي.. طريقة عمل صابونة لبان الدكر لشد البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائياً في المقال التالي
صابونة لبان الدكر لشد البشرة هو أحد أنواع الصابون المنزلي الذي يتم تحضيره يدويا بواسطة استخدام مكونات طبيعية منزلية، حيث أن صابونة لبان الدكر هي صابونه ناتجة عن مادة لبان الدكر الموجودة في شجرة اللبان، وشجرة اللبان هي شجرة يتم زراعتها في الهند، حيث أن هذه الشجرة لا تنمو إلا في الدول الحارة، وذلك بسبب افرازها لمادة صمغية، يتم من خلالها تكون لبان الدكر، ويستخدم لبان الدكر بوجه عام في معظم وصفات تجميل البشرة، ومن أشهر استخداماته تفتيح البشرة.
طريقة عمل صابونة لبان الدكر لشد البشرة
يتم تحضير هذه الصابونة كما يلي:
المكونات
- نصف كوب من لبان الدكر المنقوع في كوب ماء.
- ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.
- ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر الناعم.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- صابونة دوف أو صابونة جليسرين.
- قوالب سيلكون للصابون.
- زيت عطري برائحة اللافندر أو حسب الرغبة.
طريقة التحضير للصابونة
- نقوم ببشر الصابونة في طبق عميق.
- ثم نقوم بعمل حمام مائي للصابونة المبشورة على النار.
- ثم نضيف لها الشوفان المطحون والشاي الأخضر الناعم ولبان الدكر.ثم نترك الخليط حتى يذوب الصابون كله، ثم نضيف له الزيت العطري.
- ثم نضيف زيت جوز الهند، ونقلب المزيج جيدا.
- ثم نضع الخليط في القوالب السيليكون.
- ثم نضع القوالب في الفريزر، لتتماسك لمدة ساعتين.
- ثم نترك قوالب الصابونة خارج الثلاجة لمدة يوم كامل لتجف.
- ثم نقوم باستخدام تلك الصابونة يوميا من خلال غسل البشرة بها يوميا في الصباح وفي المساء.
فوائد لبان الدكر للبشرة
تتميز صابونة لبان الدكر بعدة خصائص للبشرة أهمها ما يلي:
- صابونة لبان الدكر تقوم بتفتيح البشرة السمراء وتجعلها مشرقة.
- تقوم تلك الصابونة بتخليص البشرة من أي بقع داكنة بها.
- تعمل تلك الصابونة على منع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة في البشرة مع الاستخدام المستمر.
- تحافظ تلك الصابونة على مادة الكولاجين الموجودة في البشرة.
- تنقي تلك الصابونة البشرة من أي رؤوس سوداء موجودة بها.
- تعمل صابونة لبان الدكر على تجديد خلايا البشرة بعمق.
تحافظ تلك الصابونة على الوجه من الالتهابات والاحمرار.
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