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تبحث العديد من الفتيات على طريقة لتبييض البشرة والرقبة حتى تتخلص من البقع الداكنة والظهور بمظهر جذاب وناصع البياض وخاصة إذا خرجوا فى مناسبة أو فى الأفراح أو إقتراب موعد زواج الفتيات لأنهم يريدوا أن يحصلوا على بشرة فاتحة ذات لون موحد وناصعة البياض مثل بياض الثلج وتريد أن تحصل على تفتيح وبياض الرقبة لأن إذا كانت الرقبة لونها غامق وبها بعض التصبغات والبقع الداكنة تجعل الفتيات فى إحراج بين كثير من الناس، ولا يكون عندها ثقة بنفسها لذلك تضطر الفتيات والسيدات إلى لبس الملابس ذات الرقبة الطويلة حتى لا تظهر رقبتها، ولذلك تبحث الفتيات على طريقة لتفتيح البشرة والرقبة وإعادة الحيوية والنضارة للبشرة والتخلص نهائيا من مشاكل البشرة التى من أسبابها الفرط فى إستخدام المواد التجميلية والكريمات بصورة مبالغة جدا لأنها تحتوى على مواد ضارة بالبشرة. مكونات طريقة عمل وصفة طبيعية لتفتيح البشرة والرقبة ثلاثة ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة من الماء المثلج

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الليمون

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادى

إثنين ملعقة صغيرة من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

إثنين حبة من بياض البيض طريقة عمل خلطة لتفتيح البشرة والرقبة نقوم بتحضير وعاء ونضع به بياض البيض وعصير الليمون وزيت الليمون والحليب والماء المثلج والزبادى وماء الورد وزيت الزيتون ثم نقوم بخلط هذه المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

َوبعد ذلك نضع على هذا الخليط دقيق الشوفان والدقيق الأبيض والنشا ثم نقوم بمزج هذا الخليط جيدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية مناسبة من هذه الوصفة على البشرة والرقبة ونقوم بتوزيعها برفق ونتركها عليها لمدة ساعة ونصف.

وبعد أن تنتهي المدة نقوم بفرك البشرة والرقبة ثم نغسلها بالماء البارد وتكرر هذه الخطوة يوم بعد يوم حتى نلاحظ بشرة ورقبة بيضاء بإستخدام هذه الوصفة الطبيعية الرائعة. عمر شويل - جدة أقوي خلطة طبيعية لتفتيح وتبييض البشرة والرقبة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من أول أستخدام - ثقفني

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