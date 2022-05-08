مقشر ومبيض طبيعي منزلي لتقشير وتبييض الركب والأكواع وإزالة السمار والبقع الغامقة

من الأمور والمشاكل التى تواجه الفتيات والسيدات سواد الركب والكوع، وهذه المشكلة تسبب لها الإحراج بين الناس وعدم ثقتها بنفسها وأحيانا بسبب هذه المشكلة لاتخرج من المنزل لذلك تعتني وتهتم الفتيات والسيدات بتبييض الركب والكوع والتخلص نهائيا من سواد الركب والكوع فبعض الفتيات والسيدات يلجأن إلى إستخدام الكريمات التى تعمل على تفتيح الركب والكوع بشكل سريع وشكل جميل ولكن سرعان ما تعود الركب والكوع إلى الإسمرار والغمقان، ومن الممكن تؤدي إلى الإصابة ببعض من الأمراض الجلدية والالتهابات والحساسية لأن هذه الكريمات تحتوى على مواد ضارة تؤذى الجلد.

وبعض من الفتيات والسيدات أيضا يفضلون الذهاب إلى مراكز التجميل لتبييض وتفتيح الركب والكوع بإستخدام أشعة الليزر التى تساعد بشكل فعال وسريع على تبييض الركب والكوع ولكن لا يدوم هذا البياض لأن الليزر يعمل على التفتيح بشكل مؤقت وبعد فترة يعود لون الجلد إلى الإسمرار والغمقان لأن تفتيح الركب والكوع عن طريقة إستخدام جلسات الليزر يحتاج إلى عمل جلسات دائمة على فترات متباعدة وهذا مكلف جدا لذلك يجب علينا أن ننصح كل الفتيات والسيدات وخاصة العروس المقبلة على الزواج أن تستخدم وصفة طبيعية.

مكونات طريقة سحرية لتبييض الركب والكوع

إثنين ملعقة كبيرة من النشا

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من البيكنج صودا

إثنين ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة من اللبن البودرة

ملعقة واحدة كبيرة من الذبادي

طريقة عمل خلطة لتبييض وتفتيح الركب والكوع