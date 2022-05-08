طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش بدون ما تشرب زيت بطعم لذيذ جداً

يعتبر الباذنجان من الخضروات المفيدة والصحية لجسم الإنسان لأنه من أكثر الخضروات بأنه يحتوى على نسبة عالية جدا من الحديد ويحتوى أيضا على الفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان، لذلك تفضل الأمهات عمل الباذنجان فى المنزل لأن عند عمله فى المنزل تحرص على قلي الباذنجان بدون إمتصاصه الزيت لتقديمه لأفراد أسرتها بطعم جيد وصحى، ولا تفضل شرائه من المحلات الخارجية لأنه يكون فيه كمية زيت كبيرة جدا وطعمه غير جيد، ويدخل الباذنجان في أكلات كثيرة منها المسقعة بالباذنجان والمسقعة بالباذنجان واللحمة المفرومة وسلطة الباذنجان بالثومية وسلطة البابا غنوج بالباذنجان والطحينة ومقلوبة الباذنجان.

ويمكن عمل الباذنجان عن طريق قليه وحشوه بخطة الثوم والليمون والبهارات، ويعتبر الباذنجان وجبة أساسية وجميلة جدا عند عمل صينية محشى الباذنجان بالأرز، والباذنجان بأي شكل من الأشكال يعشقه ملايين من المصريين، ويمكن إعداده مقلي وبدون زيت عن طريق نقعه لمدة ساعتين في الملح والنشا لأن عند نقعه فى الملح يعمل الملح على عدم إمتصاص الباذنجان الزيت ويعمل أيضا على قرمشة الباذنجان.

مكونات طريقة عمل الباذنجان المقلى دون زيت

إثنين ثمرة من الباذنجان الطازج مقطع إلى شرائح أو مكعبات حسب الرغبة

إثنين كوب من الماء الدافئ

إثنين ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة واحدة صغيرة من النشا

كمية من الزيت مناسبة لقلي الباذنجان

طريقة عمل الباذنجان المقلى دون زيت