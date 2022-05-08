نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعالي أقولك لو عندك ملعقة فازلين هتعمل ايه عند دهنها كل يوم على بشرتك لن تصدقي النتيجة في المقال التالي
خلطة الفازلين للبشرة دائما ينصح خبراء التجميل بإستخدام الفازلين لأن الفازلين له العديد من الفوائد لأن مادة طبيعية تحتوى على مواد تساعد تفتيح البشرة السمراء وداكنة اللون، وتساعد على نضارة البشرة وتعمل على شد الوجه وإزالة التجاعيد لذلك تهتم كل الفتيات والسيدات بإستخدام الفازلين الطبيعي لأنهم يريدوا أن يظهروا بوجه مشرق وجذاب ولامع وأبيض مثل بياض الثلج فيستخدمون وصفة الفازلين الطبيعي مع اللبن البودرة والنشا والزبادى وزيت جوز الهند وعصير الليمون وماء الأرز.
لأن عند خلط المواد الطبيعية مع بعضها تعطي نتيجة فعالة وسريعة وآمنه وصحية على البشرة، وهذه المكونات متوفرة عند أى عطار وبأقل الأسعار، وعند تحضيرها لا تحتاج إلى وقت أو جهد عند إستخدامها، ولا يحتوى الفازلين على أي مواد عطرية تسبب هيجان أو إحمرار أو حساسية بالجلد لذلك ننصح الفتيات والسيدات وخاصة الفتيات الذين إقترب موعد زفاهم بإستخدام وصفة الفازلين الرهيبة.
مكونات عمل طريقة خلطة الفازلين للبشرة
- إثنين ملعقة كبيرة من الفازلين
- إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون
- إثنين ملعقة كبيرة من زيت الليمون
- إثنين ملعقة كبيرة من النشا
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادى
- ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن البودرة
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند
- ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض
- إثنين ملعقة كبيرة من ماء الأرز
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز
- كوب واحد صغير من الماء
طريقة تحضير خلطة الفازلين الرهيبة
- فى البداية نقوم بنقع كمية مناسبة من الأرز فى إناء به كوب واحد صغير من الماء المغلي ونتركه لمدة ثلاثة ساعات.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء نظيف ونضع زيت اللوز وزيت جوز الهند واللبن البودرة والزبادى والنشا والعسل وزيت الليمون وعصير الليمون وإثنين ملعقة كبيرة من الفازلين ونقوم بخلطهم جيدا ثم نضع علي هذا الخليط ماء الأرز المنقوع ولابد أن يكون ماء الأرز بارد.
- وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على الوجه ونتركه لمدة ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر هذه الخطوة كل يوم حتى نحصل على وجه جذاب ولامع بإستخدام هذه الخلطة.
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