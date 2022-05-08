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تبحث الأمهات على طرق لعمل الأكلات حتى تقدمها لأفراد أسرتها، ولكن لا تفضل عمل وصنع الأكلات بالطرق التقليدية لأن الطرق التقليدية فى الطعام لا تجعل الأطفال يقبلون على تناول الطعام لذلك تبحث الأمهات عن طرق ووصفات لتنويع الطعام حتى يقبل عليها جميع أفراد أسرتها خاصة الأطفال الصغار هم الذين يطلبون دائما التنويع فى أكلاتهم فتبحث الأمهات على طريقة عمل صينية الباذنحان باللحمة التى تحتوى الثوم والطماطم اللحمة المفرومة والبصل الفلفل الأخ والبهارات. مكونات طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة نصف كيلو من اللحمة المفرومة

ثلاثة من ثمرة الباذنجان مقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم أو مقطعة إلى شرائح حسب الرغبة

إثنين حبة من البصل متوسطة الحجم ومقطعة إلى مكعبات متوسطة.

إثنين حبة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر

ثمرة واحدة من فلفل ألوان أحمر وأصفر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من البهارات

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

أربعة فصوص من الثوم المفروم طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة أولا نقوم بتقطيع الباذنجان إلى مكعبات أو شرائح على حسب الرغبة ونضعها في طبق ونرش عليها قليل من الملح لأن الملح يعمل على عدم إمتصاص الباذنجان زيت.

ثم نقوم بتحضير اللحمة المفرومة بوضعها فى إناء على النار به قليل من الزيت وقليل من الملح والفلفل ونتركها على النار لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد نقع الباذنجان فى الملح نقوم بغسله جيدا بالماء ثم نقوم بقلي الباذنجان فى الزيت ونتركه جانبا.

وبعد ذلك نحضر صينية مناسبة ونضع بها قليل من الزيت ثم نضع بها أربعة فصوص من الثوم المفروم والبصل ويتم تشويحهم حتى يصبح لونه ذهبي وبعد ذلك نضع الطماطم والفلفل الأخضر والفلفل الألوان والملح والفلفل الأسود والبهارات ثم نضع الباذنجان المقلى واللحمة المفرومة.

ثم نترك صينية الباذنجان على نار متوسطة لمدة خمسة عشر دقيقة ثم نرفعها من على النار ونضعها فى شواية الفرن حتى يتحمر وجهها ثم نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة بأحلى شكل وبأحلى طعم وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بخلطة وطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

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