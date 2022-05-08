طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بالخلطة والصوص البني اللذيذ بطعم ومذاق رهيب

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طريقة عمل كباب حلة بالفراخ تقوم الأمهات بعمله فى المنزل نظرا لتنويع الطعام الذى تقدمه لأفراد أسرتها وحتى لا يملوا من طريقة عمل الفراخ التقليدية، فيعتبر كباب حلة بالفراخ من أشهر الأكلات التى يقبل عليها جميع الناس، وأصبح كباب حلة بالفراخ يقدم فى العزومات والمناسبات وفى الأيام العادية وخاصة على مائدة شهر رمضان، وكباب حلة بالفراخ له قيمة غذائية عالية جدا لأن الفراخ يحتوى على البروتين اللازم لبناء الجسم الإنسان ويمده بالطاقة. مكونات عمل كباب حلة بالفراخ اللذيذة فرخة كاملة مقطعة إلى مكعبات صغيرة أو متوسطة الحجم حسب الرغبة

كوب كبير من الماء

إثنين ثمرة من البصل مقطع إلى مكعبات كبيرة

إثنين ثمرة من عصير الطماطم

ثلاثة فصوص من الثوم المفروم

إثنين من الفلفل الأخضر

إثنين من الفلفل الألوان

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان

ربع ملعقة صغيرة بهارات الدجاج

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

ربع كوب من زيت الزيتون

رشة من البابريكا طريقة عمل كباب حلة بالفراخ الشهية أولا نحضر الفرخة ونقوم بغسلها وتنظيفها جيدا بالخل والملح ثم نغسلها بالماء الفاتر ونقطعها إلى مكعبات صغيرة أو متوسطة الحجم.

ثم نحضر طاسة ونضع بها ربع كوب من زيت الزيتون ونسخن الزيت جيدا ثم نضع مكعبات الفراخ حتى يحدث لها صدمة وحتى يصبح لونها بنى.

ثم نحضر طاسة ونضع بها ربع كوب من زيت الزيتون ونسخن الزيت جيدا ثم نضع مكعبات الفراخ حتى يحدث لها صدمة وحتى يصبح لونها بنى. وبعد ذلك نضع على مكعبات الفراخ البصل والثوم والفلفل الأخضر والفلفل الألوان وملح وفلفل أسود وحبهان وبهارات الدجاج وجوزة الطيب ورشة من البابريكا ثم نقوم بتقليب هذا الخليط لمدة ثلاثة دقائق.

وبعد ذلك نقوم بإضافة عصير الطماطم وكوب كبير من الماء إلى الفراخ ونتركه لمدة ساعة إلا ربع حتى ينضج تمام.

وفى هذا الوقت نحضر بعض من الفحم ونضعه على النار حتى يصبح لونه أحمر وبعد نضج كباب حلة بالفراخ نقوم بوضع الفحم فى منتصف الطاسة ونضع على الفحم قليل من الزيت ونغطيها بإحكام حتى لا يخرج الدخان خارج الطاسة لأن الفحم يزيد من طعمه جمالا ومذاق ثم نقوم بوضع كباب حلة بالفراخ على طبق التقديم ويقدم ساخن وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ بالخلطة والصوص البني اللذيذ بطعم ومذاق رهيب - ثقفني

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