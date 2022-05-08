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لا يخلو أي منزل من البطاطس المقلية لأن طعمها لذيذ وشهي وخاصة عندما تكون البطاطس المقلية مقرمشة، تقوم الأمهات بإعداد البطاطس المقلية بدون زيت فى وجبة الإفطار ويمكن تناولها أيضا في وجبة االغذاء، وتناول البطاطس المقلى فى وجبة العشاء يكون خفيف جدا على المعدة ويسهل هضمه بسهولة. مكونات طريقة عمل البطاطس المقلى المقرمش وبدون زيت ثلاثة حبات من البطاطس كبيرة الحجم ومقطعة إلى صوابع

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة من الزعتر

ملعقة واحدة كبيرة من الثوم البودر

ملعقة واحدة كبيرة من دقيق النشا

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

كمية من الماء المغلي طريقة عمل البطاطس المقلى بدون زيت فى البداية نقوم بتحضير ثلاثة حبات من البطاطس كبيرة الحجم ثم نقوم بتقشيرها ثم نقطع البطاطس على شكل أصابع أو على حسب الرغبة ثم نغسلها بالماء جيدا.

ثم نقوم بتحضير إناء ونضع به كمية من الماء تناسب حجم ثلاثة حبات من البطاطس ونضع به ملعقة واحدة صغيرة من الملح ثم نرفع الإناء على النار ونتركه حتى يغلى ثم نضع فيه أصابع البطاطس ونتركه يغلى لمدة ثلاثة دقائق.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بتصفية البطاطس عن طريق مصفاة ونتركه فى الهواء حتى يتصفي لمدة ساعة وحتى يصبح جاف تماما وخالى من أي نقطة ماء.

وبعد ذلك نحضر صينية مناسبة ونضع بها أصابع البطاطس ونضع عليها إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة من الزعتر وملعقة واحدة كبيرة من الثوم البودر وملعقة واحدة من دقيق النشا ثم نقوم بتقليب هذا الخليط جيدا.

ثم نقوم بوضع الصينية التى بها البطاطس فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وبعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن وسوف نلاحظ بأن البطاطس لم يمتص الزيت وبعد ذلك نقوم بوضع أصابع البطاطس المقلية في طبق التقديم ونقوم برشة صغيرة من الكمون وتقدم وتؤكل ساخنة مع وضع الكاتشب أو المايونيز حسب الرغبة وبألف صحة. عمر شويل - جدة عايزة تعملي بطاطس مقلية مقرمشة وبطريقة صحية وبدون ما تشرب زيت اتبعي تلك الطريقة - ثقفني

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