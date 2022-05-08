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بسكويت التمر نوع من أنواع البسكويت المحبوبة والمفضلة عند جميع الناس، ويعتبر بسكويت التمر نوع من أنواع الحلويات الخفيفة والتى يقبل عليها العديد من الناس، ويفضلون تناول بسكويت التمر في وجبة الإفطار مع كوب اللبن أو كوب الشاى أوكوب القهوة ويمكن تناول بسكويت التمر كنوع من المقرمشات اللذيذة والشهية. مكونات طريقة عمل بسكويت التمر الشهي أربعة أكواب كبيرة من الدقيق المنخول

ذرة من الملح

كوب واحد كبير من السكر

ثلاثة حبات من البيض

كوب واحد كبير من الزبدة

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر

إثنين ملعقة كبيرة من الفانيليا

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

للحشو

ربع كيلو من التمر منزوع النوى

مكونات لدهن الوجه

حبة واحدة من البيض

إثنين ملعقة كبيرة من الحليب

نصف كوب من السمسم المحمص أو نصف كوب من حبة البركة حسب الرغبة طريقة عمل بسكويت التمر أولا نقوم بتحضير التمر نحضر طاسة ونضع بها ثلاثة ملاعق كبيرة من السمنة ونضعها على النار حتى تسخن ثم نضع بها التمر ويتم التقليب حتى يصبح التمر عجينة لينة ثم نتركها جانبا حتى تبرد.

وبعد ذلك نقوم بتحضير عجينة بسكويت التمر نحضر العجان ونضع به أربعة أكواب كبيرة من الدقيق المنخول وكوب واحد كبير من السكر وذرة من الملح و ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر وملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا ثم يتم تقليب المكونات الجافة مع بعض حتى تتجانس.

وبعد ذلك نقوم بإضافة ثلاثة حبات من البيض وكوب واحد كبير من الزبدة وإثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى المكونات الجافة ويتم خلطهم جيدا حتى نحصل على عجينة بسكويت التمر المتماسكة ثم نتركها لمدة نصف ساعة لترتاح.

وبعد إنتهاء المدة نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة ثم نقوم بفردها ونضع بها مقدار مناسب من عجين التمر ثم نغلق عجينة البسكويت بشكل جيد وتكرر هذه الخطوة إلى أن ننتهي من كل كمية عجين البسكويت.

ثم نحضر صينية مدهونة بقليل من السمنة ونرص بها بسكويت التمر ثم نحضر خليط البيض واللبن وندهن بها وجه البسكويت ونرش عليها سمسم أو حبة البركة ونضعها فى الفرن حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وتقدم على طبق التقديم. عمر شويل - جدة بالمقادير المظبوطة أعملي بسكويت التمر على أصوله بطريقة سهلة وغير مكلفة وبطعم دايب دوب - ثقفني

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