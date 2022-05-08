نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة الخميرة السحرية لتفتيح وتبييض البشرة وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت والبقع نهائياً في المقال التالي

لا يوجد أفضل من إستخدام مواد طبيعية من الطبيعية للبشرة لأن دائما نحتاج إلى بشرة متفتحة وناصعة البياض مثل الثلج، ولكى نظهر بمظهر جذاب وجميل وحتى نشعر أنفسنا بأننا في أجمل صورة لأن عندما نكون هكذا نشعر بالثقة بالنفس وعدم الإحراج أمام الناس لذلك يجب الفتيات والسيدات عمل ماسك طبيعى من الطبيعية لأن المواد الطبيعية تعمل على تفتيح وتبييض البشرة بشكل طبيعي وجذاب وتعمل أيضا على شد البشرة وإزالة التجاعيد فتظهر السيدات حتى ولو كانو كبار فى السن يظهروا كأنهم صغار ويعود الشباب إلى البشرة، وتعمل المواد الطبيعية على إزالة النمش وإزالة الكلف والبقع الداكنة وتوحيد لون لون البشرة، وتعمل أيضا المواد الطبيعية كعلاج فعال وقوي وآمن فى علاج الهالات السوداء لأن هذه المواد تتغلغل تحت طبقة الجلد فتعطي تفتيح ونضارة للبشرة. مكونات طريقة عمل ماسك لتفتيح البشرة من الطبيعة إليكي مكونات ماسك البشرة:- إثنين ملعقة كبيرة من الصبار

إثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة من الحليب البودرة

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض

ثلاثة ملعقة كبيرة من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الليمون

ثمرة واحدة من الموز مهروسة جيدا

ثمرة واحدة من الخيار المهروسة جيدا

ملعقة واحدة كبيرة من من دقيق الأرز طريقة عمل ماسك لتفتيح البشرة من الطبيعية فى البداية نقوم بتحضير ثمرة واحدة من الخيار والموز ونقوم بتقطيعهم ثم نضعها فى الخلاط الكهربائي أو فى الكبة حتى يتم هرسهم جيدا.

وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ونضع به الموز والخيار المهروس ثم نقوم بإضافة حليب البودرة والعسل الأبيض وعصير الليمون والزبادى والخميرة الجافة الفورية والصبار ودقيق الأرز وزيت الليمون ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على ماسك كريمي.

وبعد ذلك نقوم كمية مناسبة من هذا الخليط على البشرة ثم نتركها لمدة ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بماء بارد ونكرر هذه الخطوة كل يوم حتى نحصل على بشرة بيضاء مثل الثلج بإستخدام ماسك طبيعى ومن الطبيعة. عمر شويل - جدة ملعقة الخميرة السحرية لتفتيح وتبييض البشرة وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت والبقع نهائياً - ثقفني

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