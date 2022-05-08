فوائد لبان الذكر للنساء كنز حقيقي لن تتخلي عنة ابدا مدي الحياة

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عمر شويل - جدة فوائد لبان الدكر، انتشر الكثير من التجارب والأبحاث العلمية التي تؤكد فوائد لبان الدكر وأهميته في الحفاظ على البشرة والحماية من الإصابة بالكثير من الأمراض، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أبرز فوائد لبان الدكر وكيف يمكن تناوله بطريقة صحيحة، وما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند تناوله؟

فوائد لبان الدكر للنساء

توجد العديد من الفوائد التي ستحصل عليها عند تناول لبان الدكر ، حيث إنه يساهم في علاج الكثير من الأمراض والتي من أهمها ما يلي :

التهابات المفاصل: حيث يساعد لبان الدكر بشكل كبير في تقليل الألم الناتجة عن وجود التهابات مفصلية، كما أنه يحتوي على مضادات التهاب تساعد في الحد من وجود الالتهابات بشكل كبير.

علاج السعال والربو: حيث ينصح دائمًا بتناول كوب من منقوع لبان الدكر على الريق يَوْمِيًّا، للتخلص من السعال والتهابات الجيوب الأنفية.

تحسين مظهر البشرة: حيث يعمل لبان الدكر على ترطيب وشد البشرة، ويساعد في التخلص من الخطوط الرفيعة وعلامات التجاعيد، كما يساعد في التخلص من العلامات والندوب ويجعل البشرة ناعمة وصافية وأكثر نضارة.

يقلل من الشعور بالتوتر والأرق: حيث يعمل كمهدئ، لذلك ينصح بتناول كوب من منقوع لبان الدكر قبل النوم، وذلك للحصول على نوم هادئ طوال الليل.

طريقة إعداد لبان الدكر

توجد العديد من طرق التحضير والاستخدامات للبان الدكر ، ولكن يعد تحضير منقوع لبان الدكر وتناوله على الريق أو قبل النوم هو أشهر طريقة مجربة، ويمكن إعدادها كما يلي.

يتم على كوب من الماء على النار.

توضع ملعقة كبيرة من لبان الدكر بداخل الماء المغلي.

تتم تغطية الوعاء، ويترك حتى يبرد تمامًا.

تصفى الماء من اللبان، ثم يشرب على الريق أو قبل النوم.

الآثار الجانبية للبان الدكر

على الرغم من وجود دراسات توضح أهمية لباني الدكر وفوائده، ووجود الكثير من التجارب التي أثبتت فاعليته، إلا أنه حتى الآن لم تؤكد عِلْمِيًّا عدم وجود أضرار أو حتى أنه يناسب جميع المصابين بتلك الأمراض.

لذلك يجب الحذر واستشارة الطبيب قبل تناول لبان الدكر ، كما يجب الحذر وبشدة أثناء فترات الحمل والرضاعة.