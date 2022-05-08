شعرك هيطول بجنون.. أقوى وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة البرق

وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه، يعد تساقط الشعر ووجود الفراغات به من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثير من الفتيات ويظلون يبحثون دائما عن طرق تطويل وتكثيف الشعر فى أسرع وقت ممكن، وتشتهر الهند بوصفات الشعر ذات التركيبات المبتكرة التي تعطى طولا ساحرا للفتيات الهندية كما نشاهده، ولأن جميع الفتيات تحلم بشعر يخطف الأنظار مثل الهنديات فسوف نقدم فى الأتي بعض الوصفات الهندية المعروفة بمفعولها القوى فى تكثيف الشعر ومنع تساقطه وزيادة طوله فى وقت قياسي.

وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين زيت خروع.

4 ملاعق من ورق السدر المطحون.

حبة بصل.

2 فص ثوم.

4 أكواب من الماء.

طريقة التحضير:

احضري وعاء ضعي به زيت الزيتون وزيت الخروع وورق السدر المطحون وقلبي المكونات معا حتى تتداخل جيدا.

احضري إناء أخر ضعي به حبة بصل مقشرة ومقطعة إلى أربعة أجزاء مع فصوص الثوم ثم أضيفي الماء على المكونات وضعيها على نار متوسطة.

اتركي الخليط على النار حتى تقل الماء ويتحول لونها إلى اللون الأصفر.

ارفعي الخليط من على النار واستخدمي مصفاة فى تصفية الخليط للحصول على الماء فقط.

أضيفي الماء المشبع بالبصل والثوم إلى خلطة الزيوت وقلبي جميع المكونات معا.

عند الاستخدام ضعي المزيج على الشعر ويتم تدليك فروة الرأس به جيدا لعدة دقائق ثم يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك من الليل حتى الصباح التالي ثم يغسل بالشامبو والماء.

يتم تكرار تلك الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع وستلاحظي نتائج مبهرة فى تكثيف وتطويل الشعر فى غضون أسابيع قليلة.

وصفة هندية لتكثيف الشعر ومنع التساقط

المكونات:

3 ملاعق من أعشاب الروزمارى.

2 ملاعق حلبة.

نصف كوب من زيت الأرجان.

طريقة التحضير: