اصنعي بنفسك سيرم لبشرتك في المنزل بإستخدام مكونات طبيعية

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سيرم البشرة يساعد البشرة على الإحتفاظ بالسوائل المغذية داخلها ويساعد على تفتيح الأماكن الداكنة ويساعد على إزالة الحبوب وتنظيف البشرة بعمق ويرطب البشرة ويغذيها، ضعي سيرم البشرة في الماء لتغذية وتلطيف بشرتك ولا تستخدميه في أثناء الشمس كي لا يسبب لكي الإسمرار، واليوم سوف نقدم لكي وصفات طبيعية رائعة لتحضير سيرم طبيعي وإحترافي لبشرتك وبمكونات طبيعية مغذية للبشرة. مكونات تحضير سيرم البشرة بإستخدام القهوة: 2 ملعقة كبيرة من القهوة.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع. طريقة تحضير سيرم البشرة بإستخدام القهوة: في وعاء صغير نضيف القهوة وزيت اللوز الحلو وزيت الخروع ونمزجهم جيدا.

نغطي الخليط ونتركه لمدة خمسة أيام في مكان جاف ثم نصفي الخليط بإستخدام قطعة نظيفة من الشاش.

نقوم بإحضار زجاجة نظيفة فارغة مزودة بقطارة ونضع فيها سائل خلطة السيرم بعد تصفيته.

نضع السيرم على البشرة مساءا وندلك به البشرة جيدا.

السيرم يفتح البشرة ويغذيها ويساعد على نتظيف البشرة ويفتحها ويجعلها رطبة. مكونات تحضير سيرم البشرة بإستخدام ماء الورد: ملعقة كبيرة من ماء الورد.

2 نقطة من زيت فيتامين E.

3 نقط من زيت الجوجوبا. طريقة تحضير سيرم البشرة بإستخدام ماء الورد: في زجاجة صغيرة مزودة بقطارة نضع ماء الورد ونضيف عليها زيت الجوجوبا وزيت فيتامين E. نرج الزجاجة جيدا ونضع السيرم بواسطة القطارة على البشرة وتدليكها. مكونات تحضير سيرم للبشرة بإستخدام زيت جوز الهند: 4 جرام من زيت جوز الهند.

2.5 جرام من زيت الجوجوبا.

1.25 جرام من زيت الأرجان.

0.25 جرام من فيتامين E. طريقة تحضير سيرم للبشرة بإستخدام زيت جوز الهند: في زجاجة صغيرة مزودة بقطارة نضيف زيت جوز الهند.

ونضيف إليه زيت الجوجوبا وفيتامين E وزيت الأرجان.

نغلق الزجاجة ونرجها جيدا نترك السيرم في مكان مظلم وجاف لمدة ثلاثة أيام ثم نستخدمه. مكونات تحضير سيرم البشرة بإستخدام الجلسرين: 250 جرام من الماء المقطر.

5 جرام من بودر الهيروليك.

50 جرام من الجلسرين. طريقة تحضير سيرم البشرة بإستخدام الجلسرين: في وعاء صغير ونضيف الماء المقطر وبودرة الهيروليك.

ونضيف الجلسرين ونقوم بخلطها جيدا بإستخدم مضرب النسكافية أو خلاط صغير.

نضع السيرم في زجاجة مزودة بقطارة ونتركه في مكان جاف لمدة 24 ساعة ثم نقوم بإستخدامه. عمر شويل - جدة اصنعي بنفسك سيرم لبشرتك في المنزل بإستخدام مكونات طبيعية - ثقفني

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