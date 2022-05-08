نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة وخلطة الحاتي أعملي الفراخ المشوية على الفحم على أصولها بطريقة أشهر المطاعم في المقال التالي
الفراخ من اللحوم الشهية التي ينجذب على تناولها العديد من الناس ويرجع السبب في ذلك إلى طعم الفراخ الجميل الرائع، حيث يدخل الفراخ في عمل العديد من المأكولات مثل دخوله مع الفطائر ودخوله مع المكرونة وغيرها من المأكولات الأخرى، حيث تعتبر من الطرق الشهية للفراخ هي عمل الفراخ في الشواية حيث يعتبر الفراخ المشوي من ألذ المشويات التي يمكننا تناولها مع العديد من المأكولات الأخرى مثل تناولها مع الأرز والمكرونة وغيرها من المأكولات الأخرى، ويعتبر الفراخ المشوي من المأكولات التي تحتاج إلى تتبيلة خاصة لعمله بألذ طعم حيث نلاحظ أن محلات المطاعم الخارجية تعمل على بيع الفراخ المشوية بأشهى طعم وألذ رائحة ويرجع السبب في ذلك هو التتبيلة التي تقوم هذه المطاعم بتتبيلها مثل بعض الخضروات المبشورة والبهارات المضافة وغيرها من المكونات الاخرى التي توجد في كل منزل.
مكونات عمل وصفة الفراخ المشوية على الفحم
- دجاجة واحدة.
- حبتان إثنان من البصل المفروم.
- حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم.
- نصف كوب من عصير الطماطم.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
- خمسة ملاعق كبيرة من الخل.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة الفراخ المشوية على الفحم
- أحضري وعاء كبير وضعي به حبتان إثنان من البصل والفلفل الأخضر المفروم مع نصف كوب من عصير الطماطم مع خمسة ملاعق كبيرة من الخل مع ملعقتان كبيرتان من الزيت وقومي بتقليب المكونات ببعضها.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع الملح والبهارات والبهارات المشكلة وقلبي المكونات ببعضها جيدا.
- قومي بوضع الفراخ في هذه التتبيلة لمدة ساعة ثم قومي بإدخال هذه الفراخ في الفرن والشواية وأتركيها حتى تنضج وتاخذ اللون المحمر الشهي.
- بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن وضعي في صينية الفراخ المشوية وضعي بجوارها قطع الفحم الساخنة وقومي بتغطيتها حتى تاخذ الرائحة الجذابة ثم قومي بتقديمها لتناولها بطعم رائع.
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