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طريقة عمل قطع الدجاج المقرمشة، من منا لا يشتهى تناول قطع الدجاج الشهية المقرمشة التي يحبها جميع الأطفال أيضا ونذهب عادة إلى المطاعم الشهيرة مثل كنتاكى لتناول تلك الدجاج بطعم وتتبيلة مميزة لا مثيل لها وتختلف كثيرا عن التي يتم إعدادها فى المنزل، لذلك سنتعرف على سر تتبيلة دجاج كنتاكى المقرمش بطعم أشهى من المطاعم وبنفس الجودة، مع طريقة صوص الجبنة المميز الذي يتم تقديمه عادة معها ويضيف لها مذاق رائع، فتابعي الخطوات التالية.ط طريقة عمل الدجاج المقرمش المكونات: أوراك دجاج بالعظم.

تتبيلة الفراخ.

2 ملعقة كبيرة بصل بودر.

2 ملعقة كبيرة ثوم بودر.

2 ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة كسبرة ناشفة.

ملعقة كركم.

ملعقة بابريكا.

ربع كوب عصير ليمون.

2 أكواب حليب.

تتبيلة قلي الدجاج.

ماء بارد أو مثلج.

5 أكواب دقيق.

ملح وفلفل أسود.

ملعقتين بصل بودر.

ملعقتين ثوم بودر.

ملعقتين كسبرة ناشفة.

ملعقتين بابريكا.

ملعقة كركم أو ماستردة.

ملعقتين كبار نشا. خطوات تحضير قطع الدجاج المقرمشة أولا قومى بعمل فتحات تصل إلى العظم فى دبابيس الدجاج حتى تصل التتبيلة إلى الداخل.

أضيفي جميع بهارات تتبيلة الفراخ إلى الحليب وقلبي جميع المكونات بداخل الحليب جيدا ثم أضيفي قطع الدجاج إلى التتبيلة.

قومى بتغطية الوعاء بطبقة من الاسترتش وادخليها إلى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، ويفضل أن تترك من الليل حتى الصباح.

لتحضير تتبيلة القلى، أضيفي جميع البهارات إلى الدقيق وقلبي المكونات معا جيدا حتى تتداخل مع بعضها البعض.

اغمسي قطع الدجاج بداخل تتبيلة الدقيق جيدا بحيث تغطى التتبيلة جميع جوانب الدجاج.

اخرجي قطع الدجاج من التتبيلة واغمسيها فى الماء المثلج لمدة 3 ثواني ثم أخرجيها وضعيها فى زيت ساخن وغزير على نار متوسطة.

اتركي قطع الدجاج على النار حوالى ربع ساعة حتى تتحمر وتنضج جيدا.

اخرجي قطع الدجاج على مصفاة لكى يتم تصفيتها من الزيت ولا يفضل وضعها على مناديل المطبخ.

قدمى قطع الدجاج المقرمش الشهية على سفرتك مع صوص الجبنة الرائع أو بجانب أي صوصات تفضلين تناولها معها وبعض أنواع السلطات المفضلة. عمر شويل - جدة زي كنتاكي وأحلى.. طريقة عمل قطع الدجاج المقرمشة في البيت - ثقفني

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