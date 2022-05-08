نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب دقيق أصنعي عجينة السمبوسة على اصولها بطريقة طرية وهشة في المقال التالي
المقبلات هي من أكثر المقبلات التي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار لأنها تعمل على فتح الشهية وتوجد هناك العديد من المقبلات المتعددة ومنها المخللات والسمبوسك وغيرها من المقبلات الأخرى المتعددة، وتعتبر السمبوسك من افضل المقبلات التي يمكننا تناولها مع العديد من المأكولات اللذيذة ونلاحظ أن العديد من الناس يقبلون على عمل السمبوسك عن طريق شرائه من المحلات التجارية في عبوات وتعتبر هذه السمبوسك غير صالحة وغير صحية ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذه العبوات على مواد حافظة تهلك بصحة الإنسان لذلك علينا بتحنب شراء هذه العبوات من هذه المحلات وعلينا بعمل عجينة السمبوسك في المنزل.
مكونات عمل وصفة عجينة السمبوسك في المنزل
- كوبان إثنان من الدقيق.
- كوب واحد من الحليب.
- كوب إلا ربع من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- كمية من حشوة الجبنة.
طريقة عمل وصفة عجينة السمبوسك
- أحضري العجان الكهربائي وضعي به كوبان إثنان من الدقيق مع كوب واحد من الحليب مع كمية من الماء تناسب الدقيق وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تصبح طرية.
- بعد عجن هذه المكونات ببعضها وقومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع كوب واحد إلا ربع من الزيت وبعجن المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح طرية وجيدة القوام.
- أتركي هذه العجينة حتى ترتاح لمدة ساعة واحدة، بعد ذلك قومي بتشريحها إلى شرائح طويلة ورقيقة.
بعد ذلك قومي بتحضير طبق وضعي به كمية من الجبنة مع الخضروات التي ترغبين بها.
بعد ذلك ضعي كمية من الجبنة في شرائح عجينة السمبوسك ثم قومي بلفها على شكل مثلثات.
- ثم قومي بتحضير طاسة قلي عميقة وضعي بها كمية من الزيت وقومي بقلي السمبوسك المحشية في الزيت وأتركيها حتى تأخذ اللون الذهبي الشهي.
- بعد ذلك قومي بإخراجها من الزيت وقومي بتقديمها في طبق تقديم وبذلك تصبح جاهزة لتناولها بألذ واشهى طعم مع أي مأكولات أخرى ترغبين بتناولها معه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب2 كوب دقيق أصنعي عجينة السمبوسة على اصولها بطريقة طرية وهشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.