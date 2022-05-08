ب2 كوب دقيق أصنعي عجينة السمبوسة على اصولها بطريقة طرية وهشة

المقبلات هي من أكثر المقبلات التي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار لأنها تعمل على فتح الشهية وتوجد هناك العديد من المقبلات المتعددة ومنها المخللات والسمبوسك وغيرها من المقبلات الأخرى المتعددة، وتعتبر السمبوسك من افضل المقبلات التي يمكننا تناولها مع العديد من المأكولات اللذيذة ونلاحظ أن العديد من الناس يقبلون على عمل السمبوسك عن طريق شرائه من المحلات التجارية في عبوات وتعتبر هذه السمبوسك غير صالحة وغير صحية ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذه العبوات على مواد حافظة تهلك بصحة الإنسان لذلك علينا بتحنب شراء هذه العبوات من هذه المحلات وعلينا بعمل عجينة السمبوسك في المنزل.

مكونات عمل وصفة عجينة السمبوسك في المنزل

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

كمية من حشوة الجبنة.

طريقة عمل وصفة عجينة السمبوسك