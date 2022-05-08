نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجبنن التركي الرومي عملت 3 كيلو جبنه من 2 كيلو لبن ب 30 جنية بس والطريقة الصحيحة لتخزينها في المقال التالي
يعشق العديد من الأشخاص ألجبنه التركي الرومي كما أنها تدخل في العديد من الوصفات لذا يقومون بشرائها ولكن من المعروف أن أسعارها غالية لذا يعجز بعض الناس عن شرائها ويبحثون عن البديل لذلك وبناء على ذلك وجدوا بعض الوصفات لصنعها في المنزل بتكاليف بسيطة وتغنيهم عن شرائها وتقديمها لأفراد الأسرة.
الجبنن التركي الرومي
هناك وصفات عديدة لصنع ألجبنه الرومي في البيت بمكونات سهلة وبسيطة ولمعرفة المكونات وطريقة التحضير يسهل من عملية صنع ألجبنه الرومي وإخراجها بنفس الطعم والشكل، كما أنه سوف نقدم لكم طريقة أو وصفة لعمل ألجبنه التركي الرومي.
وصفة تحضير ألجبنه التركي الرومي
من أبرز المكونات:
- كوب من الزبادي.
- ملعقة من القشطة.
- لتر من الحليب السائل.
- بطاطس مسلوقة.
- ثلاثة أكواب من المياه المثلجة
- ملعقة من الفلفل الأسود
- نصف ملعقة من الملح
- شاش
- مصفى.
طريقة التحضير:
- حيث أنه نقوم بإحضار وعاء ثم نضع به الحليب على النار حتى يتم الغليان.
- ثم بعد ذلك نضيف الزبادي على اللبن جيدًا.
- ثم نقوم بالتقليب حتى يتم التجانس بشكل جيد.
- كما أنه فيما بعد نقوم بإضافة الفلفل الأسود والملح ومن ثم المياه المثلجة والتقليب بشكل جيد.
- ثم في وعاء آخر نضع البطاطس المسلوقة ونقوم بهرسها بشكل جيد ثم نضع القشطة عليها ونخلطهم جيدا.
- نقوم بإحضار مصفى و شاش ونضع الخليط كله في الشاش ونربطه جيدًا ونصفيه من الماء ثم نضعه على المصفى على حلة ونقوم بتركه حوالي عشر ساعات.
- وفيما بعد نقوم بعد ذلك بتشكيل الجبنة على شكل دائرة أو حسب الرغبة ووضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل.
- كما أنه لا بد أن نقوم بحفظ باقي كمية الجبنة في علبة محكمة الغلق.
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