الجبنن التركي الرومي عملت 3 كيلو جبنه من 2 كيلو لبن ب 30 جنية بس والطريقة الصحيحة لتخزينها

يعشق العديد من الأشخاص ألجبنه التركي الرومي كما أنها تدخل في العديد من الوصفات لذا يقومون بشرائها ولكن من المعروف أن أسعارها غالية لذا يعجز بعض الناس عن شرائها ويبحثون عن البديل لذلك وبناء على ذلك وجدوا بعض الوصفات لصنعها في المنزل بتكاليف بسيطة وتغنيهم عن شرائها وتقديمها لأفراد الأسرة.

الجبنن التركي الرومي

هناك وصفات عديدة لصنع ألجبنه الرومي في البيت بمكونات سهلة وبسيطة ولمعرفة المكونات وطريقة التحضير يسهل من عملية صنع ألجبنه الرومي وإخراجها بنفس الطعم والشكل، كما أنه سوف نقدم لكم طريقة أو وصفة لعمل ألجبنه التركي الرومي.

وصفة تحضير ألجبنه التركي الرومي

من أبرز المكونات:

كوب من الزبادي.

ملعقة من القشطة.

لتر من الحليب السائل.

بطاطس مسلوقة.

ثلاثة أكواب من المياه المثلجة

ملعقة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة من الملح

شاش

مصفى.

طريقة التحضير: