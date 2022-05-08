احذر هذه العلامات لو ظهرت على جسمك فانها تشير إلى نقص أهم فيتامين في حياتك

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أهم فيتامين في جسم الإنسان هو فيتامين ب 12 وإذا نقص هذا الفيتامين من الجسم فإنه بشكل خطورة كبيرة؛ لذا يجب معرفة تلك العلامات التي تظهر على الجسم عند نقصه ومحاولة علاجه بشكل مبكر وطريقة علاجه بتناول بعض اللحوم والخضروات والمكسرات.
أهمية فيتامين ب12
- فيتامين ب 12 (كوبالامين) له دور أساسي ومهم في تكوين الوظائف العصبية وخلايا الدم الحمراء.
- وكما أنه يقوم بإنتاج الحمض النووي وكذلك الجزيئات الموجودة في الخلايا والتي تقوم بحمل المعلومات الوراثية بها.
العلامات التي تشير إلى نقص فيتامين ب 12
إذا رأى أي شخص تلك العلامات فيجب معرفة أنه مصاب بنقص فيتامين ب 12 وتلك العلامات هي:
- إصابة الجسم بفقر الدم و كذلك الأنيميا الحادة أهم علامتين للتأكد من نقص فيتامين ب ١٢ في جسم ذلك الشخص.
- الشعور بالتعب والإرهاق بشكل دائم.
- ملاحظة إصفرار في لون البشرة وشحوب في الجلد.
- حدوث تعب في اليدين والقدمين والتنميل.
- ملاحظة فقد في الوزن بدون سبب واضح.
- عند الإصابة بالخرف فإن هذا يعني إصابة خلايا المخ بسبب ذلك الفيتامين.
- الشعور بالهزلان وعدم وجود طاقة لفعل أي شيء.
- يؤثر بشكل كبير على صحة المرأة الحامل حيث يؤدي إلى فقدان الجنين.
- ملاحظة تساقط الشعر بصورة كبيرة جدا.
علاج نقص فيتامين ب 12
يعد نقص فيتامين ب ١٢ في جسم الإنسان مشكلة كبيرة ينتج عنه مشاكل وخيمة و إليكم تلك النصائح لزيادة ب١٢ في الجسم:
- كثرة تناول الخضروات والفواكه وذلك بصورة دائمة.
- يجب تناول اللحوم الحمراء لأنها مصدر مهم وقوي لأن بها نسبة فيتامين ب ١٢ عالية.
- تناول الجبن واللبن والبيض بصفة مستمرة مهم لزيادة ذلك الفيتامين.
- يجب الإكثار من تناول الخضراوات كالسبانخ الفاصوليا لأنهما مصدران قويان ومهمان لتوافر فيتامين ب١٢ بهما.
- تناول المكسرات كاللوز والفستق وذلك لكثرة الفيتامينات بها.
- يجب تناول الحمام والديك الرومي وجميع أنواع الدواجن لاحتوائهم على فيتامين ب 12.
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