تنظيف الكرشه بدون أي ماء ساخن أو بارد وفي دقيقه واحده فقط وداعا لتعب التنظيف

طريق تنظيف الكرشة بملح الليمون طريق تنظيف الكرشة بملح الليمون حيث اشتهر ملح الليمون بأغراضهبأغراضه المتعددة، وهو عادة ما يتواجد داخل البيوت المصرية لحفظ الأطعمة أو للتخلص من الرواسب الملحية التي تكون موجودةموجودة وعالقة في أبريق الشاي، وقد أثبتت فاعليتها السريعة في زوال الطلقات التي يكون لونها بني على سطح الكرشة الداخلي والذيوالذي يكون مظهره غير محبب، ولكن بعد استخدام ملح الليمون سوف تحصلين على لون أبيض شهي وبدون أي روائح عالقة به.

طريقة تنظيف الكرشة

يستخدم ملح الليمون في تنظيف الكرشة بكل أنواعها ويخلصك من الطبقة التي تكون عليها، ويكون ذلك من خلال عدة خطوات يجب إتباعها وهي كالتالي: