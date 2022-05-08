نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف الكرشه بدون أي ماء ساخن أو بارد وفي دقيقه واحده فقط وداعا لتعب التنظيف في المقال التالي
طريق تنظيف الكرشة بملح الليمون طريق تنظيف الكرشة بملح الليمون حيث اشتهر ملح الليمون بأغراضهبأغراضه المتعددة، وهو عادة ما يتواجد داخل البيوت المصرية لحفظ الأطعمة أو للتخلص من الرواسب الملحية التي تكون موجودةموجودة وعالقة في أبريق الشاي، وقد أثبتت فاعليتها السريعة في زوال الطلقات التي يكون لونها بني على سطح الكرشة الداخلي والذيوالذي يكون مظهره غير محبب، ولكن بعد استخدام ملح الليمون سوف تحصلين على لون أبيض شهي وبدون أي روائح عالقة به.
طريقة تنظيف الكرشة
يستخدم ملح الليمون في تنظيف الكرشة بكل أنواعها ويخلصك من الطبقة التي تكون عليها، ويكون ذلك من خلال عدة خطوات يجب إتباعها وهي كالتالي:
- علكيي غسل الكرشة بشكل جيد حتى يتم التخلص من الأجزاء الصلبة التي تكون عالقة بها.
- احضري ½ كوب من ملح الليمون(يمكنك الحصول عليه من محلات العطارة)، وبعدها قومي بنثرها على قطع الكرشة.
- ضعى على الكرشة ماء مغلي حتى تغطي.
- اتركي الخليط السابق عليها لمدة ساعة أو حتى يبرد الماء، على أن تكون الكرشة متغطية تماماً بالماء.
- بعد مرور الساعة أعيدي غسل قطع الكرشة، عدة مرات بالماء وسوف تلاحظين أن الطبقة البنية تتفتتتتفتت وأصبحت إزالته أسهل.
- يمكن استخدام السكينة أو يديك لفرك الكرشة والتخلص من البقايا العالقة بها، ولن تجدي أي مجهود في خروجها.
- اتركي ماء الصنبور الفاتر لمدة حتى تزول الرواسب نهائياً وتحصلين على كرشة نظيفة.
- في حالة كانت الكرشة لجموس أو عجول كبيرة فإنها تحتاج لتكرار خطوة وضع ملح الليمون مرة أخرى حتى تحصلين على النظافة المرغوبة، حيث يوضع نصف كوب من ملح الليمون من ماء مغلي مرة أخرى لمدة ربع ساعة، ويتم كشطها حتى تخرج هذه الطبقة.
- بعد إزالة الطبقة الغامقة ضعي عليها الدقيق والملح حتى تغسل جيداً.
- بعد ذلك يتم نقعها في خل وليمون وملح للتخلص من أي روائح تظل عالقة بها.
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