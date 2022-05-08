نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل خبز التورتيلا والشاورما أسرع خبز بدون خميرة لكل أنواع السندوتشات الذي أثار ضجة في المقال التالي

تعد الشاورما من الوجبات السريعة المفضلة كثيراً في الوقت الحالي عند الأطفال والكبار، ويتم تحضيرها بحشوة الدجاج أو اللحم ولكن العامل الرئيسي في نجاح ساندوتش الشاورما هو الخبز المصنوع منه، ولهذا يبحث الكثيرين عن طريقة تحضير خبز الشاورما أو التورتيلا في المنزل. خبز التورتيلا في البيت المقادير: كوبان من الدقيق.

كوب إلا ربع ماء.

عدد 3 ملاعق زيت زيتون كبيرة.

نصف ملعقة ملح. طريقة التحضير: نضع الدقيق، الملح، الزيت في وعاء كبير ونضيف الماء بشكل تدريجي ونعجن حتى تتكون عجينة متامسكة غير لزجة ثم نغطي العجين لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.

نقسم العجين لكرات صغيرة ونفرد كل منهم على شكل دائرة.

ثم نسخن مقلاة غير لاصقة ونضع الرغيف عليها على نار متوسطة، ونقلب العجين على الوجهين ونتركه على كل وجه لمدة دقيقتين.

نكرر الخطوة الأخيرة هذه للانتهاء من كمية العجين كاملاً. طريقة عمل التورتيلا للشاورما سهلة المقادير: عدد 3 أكواب دقيق.

تلت كوب زيت نباتي.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة سكر صغيرة.

كوب ماء. طريقة التحضير: ننخل الدقيق في وعاء مناسب ونضيف له الملح، والزيت النباتي ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف السكر وكمية قليلة ماء ونخلط مة ثانية، ونضيف الماء بالتدريج لتتكون عجينة طرية ومتماسكة، ونتركها جانباً لمدة 15 دقيقة حتى تختمر.

نقطع العجينة لكرات متساوية حجمها متوسط، ونفردها على سطح مرشوش بالدقيق حتى يتكون رغيف خبز رقيق، ونكرر الخطوة للانتهاء من كمية العجين.

نسخن مقلاة غير لاصقة ونضع بها العجين ونقلبه على كل جانب لمدة دقيقتين حتى يكتسب لون ذهبي، ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كمية العجين المتبقية.

يمكن الاحتفاظ بخبز التورتيلا لحين موعد التقديم، ويفضل أن يوضع في فوطة نظيفة ليظل طرياً. عمر شويل - جدة خطوات عمل خبز التورتيلا والشاورما أسرع خبز بدون خميرة لكل أنواع السندوتشات الذي أثار ضجة - ثقفني

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