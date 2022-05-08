كنز التقشير البانثينول والقهوة لبشرة العرايس ومن أول استعمال فوري وتحدي

كنز التقشير البانثينول والقهوة، يعد هذا الكريم اختراع سحري لتفتيح البشرة والوجه والرقبة ولن أحد يتخيل هذا الكريم السحري يعمل بهذه السرعة، حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث يتكون هذا الكريم من مواد طبيعية حيث يعمل على التخلص من اسمرار الوجه والايدي والرقبة للعرايس وخصوصا لو فرحك قرب، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة وتساهم في معالجة التجاعيد ونضارة الوجه، ومن الشائع بين الناس المستحضرات الصناعية وهى تضر البشرة ولكن هذا الكريم طبيعي ونتائجه فائقة الخيال، ومن السهل عمل مقشر البانثينول والقهوة بالمنزل وبتكلفة قليلة لا تضاهي جزء بسيط من الكريمات المصنعة والموجود بالأسواق، وسوف نتعرف على طريقة عمل كنز التقشير البانثينول والقهوة للبشرة والوجه والرقبة ومعالجتها ومن أول استعمال وفوري من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.

أقوى مقشر البانثينول والقهوة للبشرة

يعد من أشهر كريمات التقشير لجعل البشرة ناصعة البياض مثل الثلج، حيث يقضي على اسمرار البشرة بطريقة فورية ونتائج لن تصدقيها، ويعتبر هذا الكريم طبيعي ومستخلص من مواد طبيعية بعيدا عن المواد الكيماوية التي لها تأثير ضار على البشرة.

مكونات كنز التقشير البانثينول والقهوة لإزالة سواد السنين للعرايس

سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل البانثينول والقهوة بمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

30 جرام من كريم البانثينول.

خمس نقط من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة متوسطة من القهوة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البانثينول والقهوة بخطوات سهلة بالمنزل بطريقة مضمونة 100٪ وهى كالتالي:-

يتم وضع المكونات الآتية في دورق صغير وعميق وهى البانثينول ثم القهوة ويتم تقليبهم جيدا. ثم نضيف اليهم خل التفاح ثم ماء الورد ويتم خلطهم خلط جيد حتى نحصل على خليط كريمي متجانس. ويتم وضع المكونات في علبة محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام مقشر البانثينول بالقهوة لبياض الوجه وهى كما يلي:-