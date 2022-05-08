طريقة تنظيف الكرشه في دقيقه أسهل واسرع طريقه في العالم

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تنظيف الكرشة بالبكينج بودر طريق تنظيف الكرشة بالبكينج بودر، وتعتبر هذه الطريقة هي الأشهر في الفترة الأخيرة بعد معرفة مفعولها السحري في التخلص من الطبقات التي تكون على سطح الكرشة الداخلي، كما أنها طريقة غير مكلفة على الإطلاق حيث أن القليل من البيكنج بودر يقوم بتنظيف كرشه كبيرة كاملة، وحتى أن كانت كرشة جاموس حيث أنه من المعروف أنها أصعب في عملية التنظيف وتحتاج إلى مجهود أكبر، ولكن بعد الآن أصبح الأمر في غاية السهولة.
تنظيف الكرشة بالبكينج بودر
يتوافر البكينج بودر في كل المنازل ويسهل الحصول عليه ويعتبر تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر من أسرع الطرق، ويكون ذلك بإتباع الخطوات التالية؛
- قومي بغسل الكرشة أسفل الماء الجاري حتى تتخلصين من جميع الرواسب التي تكون عالقة بها.
- احضري مقدار من 3 إلـى 4 ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.
- الآن ضعى 2 لتر من الماء الساخن في إناء، وقومي بوضع البيكنج بودر عليهم وقلبيها جيداً.
- احضري الكرشة وضعيها في الماء الساخن لمدة 5 دقائق أو أكثر حسب حجم الكرشة ونوعها، حيث أن كرشة الضأن تأخذ وقت أقل من كرشة العجول.
- بعد مرور ربع ساعة اخرجي الكرشة من الماء، باستخدام السكين قومي بإزالة الطبقة الخضراء التي تكون متواجدة عليها بسرعة قبل أن تبرد.
- وفي حالة عدم نظافتها جيداً أو بالشكل المرغوب نعيد الكرشة مرة أخرى إلى الماء الساخن، ونكرر التنظيف.
- بعد أن تخلصين على الكرسة في شكلها الأبيض قومي بإحضار الدقيق والملح وغسلها حتى تتخلصين من أي بقايا عالقة بها.
- وللِتخلص من الروائح الكريهة، أحضري فنجان من الخل أو الليمون وضعيهم على الكرشة مع القليل من الماء.
- قد تحتاجين إلى تكرار الخطوة الأخيرة عدة مرات حتى تتأكدين أنها تخلوا من أي روائح كريهة.
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