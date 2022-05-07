احذر تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وفق أحدث الدراسات تعلم الطريقة الصحيحة للتخزين

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يعتبر الخبز من العناصر الرئيسية في تناول الطعام، ونقوم بتناوله مع العديد من الوجبات، وهناك الكثير من الطرق التي يقوم بها السيدات لتخزين الخبز ويعتقدون بذلك أنه الحل الصحيح عن طريق القيام بتخزين الخبز داخل أكياس من البلاستيك وتوضع في الفريزر، ولكن تلك الطريقة بالفعل تمنع تكون البكتيريا الضارة إلا أنها تتسبب في العديد من الأضرار الوخيمة على الإنسان خصوصا عند تسخين الخبز من حديد
تجميد الخبز في الفريزر يسبب سرطان
- تجميد الخبز يعتبر من العادات السيئة المنتشرة بشدة في معظم المنازل حتى يتم تخزين كمية كبيرة من الطعام والخبز بالاخص لفترة كبيرة.
- لذلك هناك العديد من الدراسات التي أجريت حول تجميد الخبز و تسخينه مرة ثانية وافادت بأنه بمثابة سم وحفظه بتلك الطريقة تسبب الموت.
- حيث أنه عند وضع الخبز الساخن للفريزر يؤدي ذلك إلى وجود مادة الديوكسيت، وتلك المادة تسبب السرطان وتظل فضلات البلاستيك موجوده على الخبز.
- ويتم ترسيبها في الدم ومع الوقت والاستمرار في ذلك قد يحدث العديد من المشاكل للجسم.
طريقة تخزين الخبز
إذا أردت الحفاظ على صحة أسرتك بأكملها فينصح العديد من خبراء التغذية ألا تقم بتخزين الخبز بالطريقة المعتادة واتبع الطريقة التالية:
- حيث أنه في الفترة الأخيرة اشارت أحدى الدراسات إلى أن حفظ الخبز قد يسبب ضرر كبير و يعمل على خطورة كبيرة على الفرد بسبب التخزين الخاطئ.
- حيث أن تلك الطريقة تتلف الاكياس للخبز وهذا ما يتسبب في تلف الكيس و يؤدي بخار الماء إلى حدوث عملية تعفن الخبز بسهولة.
- كما أنه من أجل الحفاظ على صحة أسرتك يجب البدء في اتباع الطرق السليمة من أجل اتباع اجراءات السلامة والوقاية لجميع أفراد أسرتك.
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