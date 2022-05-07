نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة الشعر الزائد من الجسم بالفازلين بدون ألم في دقائق والنتيجة مبهرة في المقال التالي
يعتبر الفازلين من إحدى الوسائل التي تساعد في التخلص من مشكلة الشعر الزائد، فيدخل الفازلين في تحضير الكثير من المنتجات التجميلية الخاصة بالشعر والبشرة كما يعتمد عليه من سنوات كثيرة في حل كافة المشاكل التي تواجه البشرة واستطعنا من خلال مقالنا اليوم أن نقدم إليكم الطريقة التي يستخدم بها الفازلين من أجل التخلص من الشعر.
إزالة الشعر بالفازلين بدون ألم
يعتبر الفازلين من إحدى الوسائل والطرق الفعالة التي تساعد على حل مشاكل إزالة الشعر الزائد من الجسم بدون ألم ويتم تحضير تلك الوصفة بمكونات طبيعية للغاية وفيما يلي مكونات الفازلين لإزالة الشعر.
مكونات الوصفة
- ملعقة من الطحين الحمص.
- نصف ملعقة من بودرة الكاكاو.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب السائل.
- نصف ملعقة من الفازلين.
خطوات استعمال الفازلين في إزالة الشعر
يتساءل الكثيرون عن الخطوات التي تتبع في إزالة الشعر الزائد من الجسم وذلك باستخدام الفازلين المفيد والمرطب للبشرة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.
طريقة الاستخدام
- أولًا يتم خلط كافة المكونات مع بعضهم البعض بدون الفازلين في إناء صغير والاستمرار في ذلك لحين أن يتم الحصول على قوام متجانس.
- بعد ذلك يتم إضافة نصف ملعقة من الفازلين مع الخلط.
- يتم وضع الخليط على الشعر باتجاه منبت الشعر ثم يتم تركه على البشرة لمدة دقائق.
- بعد ذلك يتم إزالة الخليط الجاف عن البشرة في الاتجاه المعاكس لمنبت الشعر ثم يتم غسل البشرة بالمياه الدافئة.
- يتم استخدام تلك الوصفة بشكل يومي لحين أن يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.
- ستلاحظون التخلص من الشعر الغير مرغوب كما ستلاحظون أن البشرة أصبحت رطبة فعليكم أن تعلموا بأن الفازلين يحتوي على المكونات الطبيعة الغير المضرة للبشرة بل تعمل على تغذيتها ونضارتها ونعومتها.
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