أحلي فطائر مقلية بالجبنة الشهية واللذيذة وطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات المخبوزات

الفطائر المقلية بالجبنة من ألذ وأشهي المخبوزات والتي يحب تناولها بشكل كبير كل أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير، والذين يحبون تناولها بسبب طعمها الرائع والمميز والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة كما أن الفطائر لها العديد من الأشكال المختلفة والمتنوعة وهي أشكال جميلة محببه لدي الجميع وخاصة الأطفال، وهناك العديد من الحشوات المتنوعة التي يتم عمل الفطائر المقلية بها وذلك مثل حشوة الدجاج المفروم، وحشوة البسطرمة، وحشوة اللحمة المفرومة وكلها تتمتع بطعمها الشهي واللذيذ والمحبب تناولها في جميع أوقات اليوم، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم فطائر مقلية بالجبنة.

طريقة عمل الفطائر المقلية بالجبنة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم فطائر مقلية بالجبنة المميزة، وذلك من خلال طريقتنا المفضلة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بأفضل الطرق الصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها، وإختيار أفضلها واضمنها وذلك من الناحية الصحية والغذائية المفيدة.

المكونات

ستة اكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

معلقتان كبيرتان من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ربع كوب من الزيت.

كوبان من الماء الدافى.

كمية من أنواع مختلفة من الجبن.

زيتون اسود واخضر.

فلفل اخضر.

طريقة التحضير