ماسكات طبيعية مفيدة لتنظيف وترطيب البشرة هتعملي جلسة تنظيف عميق بمكونات بسيطة

ماسكات تنظيف وترطيب البشرة من الأمور التي يتم البحث عنها الكثير من السيدات للتخلص من مشاكل البشرة التي تحدث نتيجة تراكم الغبار والعرق والاوساخ عليها واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم مجموعة من الماسكات التي تساعد على تنظيف البشرة وترطيبها.

ماسكات تنظيف وترطيب البشرة

هناك الكثير من الماسكات التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبالتالي الحصول على نتائج إيجابية وفعالة وفيما يلي أبرز تلك الوصفات.

اللبن الرائب والعسل للتنظيف والترطيب

إليكم في السطور الآتية مكونات تحضير ذلك الخليط المخصص لترطيب وتنظيف البشرة والمكونات كالتالي:

ملعقة من اللبن الرائب. ملعقة من العسل.

طريقة تحضير الماسك لتنظيف وترطيب البشرة

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل تحضير ماسك اللبن الرائب والعسل.

طريقة الاستخدام

أولًا يتم خلط كلًا من العسل والرائب مع بعضهم البعض ثم يتم وضع الغسول على الوجه. بعد ذلك يتم تركه لمدة خمسة دقائق ثم يتم غسل الوجه بالمياه البارد. يمكن إضافة ملعقة من زيت الزيتون في حالة إذا كانت البشرة جافة. يتم تنظيف البشرة بالإبرة المخصصة لإزالة البثور والرؤوس السوداء. يمكن استخدام ذلك الغسول كل يوم فهو لطيف ومناسب للبشرة.

ماسك العسل والبيض لتنقية البشرة

يعتبر ذلك الماسك من إحدى الماسكات الفعالة التي تساعد على تنظيف البشرة من كافة المشاكل المحيطة بها وفيما يلي مكونات ماسك العسل والبيض:

صفار بيضة. ملعقة من العسل. سبعة حبات من اللوز. إبرة تنظيف البثور. ديرما رول لتدليك البشرة.

طريقة تحضير الماسك لترطيب وتنظيف البشرة