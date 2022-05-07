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نقدم لكم اليوم طريقة عمل وصفة الخميرة وزيت الزيتون للشعر، حيث أن الخميرة هي واحدة من أفضل المكونات التي لها فائدة عظيمة للجسم والصحة والشعر والبشرة وكل نواحي الجسم لأنه يتركب من عناصر مفيدة منها الفيتامينات ومضادات الأكسدة القوية، حيث أن أحد فوائد الخميرة هي تنعيم الشعر وتخليصه من أي تشابك وتجاعيد وكذلك تساهم في تطويل الشعر بسهولة وفي وقت قياسي وتمد الشعر بالكثير من الفوائد الأخرى. طريقة عمل وصفة الخميرة وزيت الزيتون للشعر مكونات الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بإضافة زيت الزيتون مع الخميرة وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا وتذوب الخميرة بداخل الزيت ثم قومي بإضافة كمية مناسبة من الماء الدافئ.

قلبي المكونات جيدًا حتى يصبح قوامها كريمي ناعم متماسك ثم قومي بتطبيقه على رأسك ودلكي جيدًا حتى يتغلغل إلى فروة الرأس.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل مع الحرص على تغطية الشعر جيدًا بغطاء الرأس البلاستيكي أو باروكة من النايلون.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك بالماء الفاتر وخلصيه من الخليط تمامًا ثم قومي بشطفه بماء فاتر والشامبو الخالي من أي مواد كيميائية وكرري الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة الخميرة وزيت جوز الهند للشعر مكونات الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب كبير من زيت جوز الهند. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بخلط الخميرة مع زيت جوز الهند وقلبيه جيدًا ثم ضعيه في وعاء معدني وقومي برفع الوعاء على النار حتى تذوب المكونات مع بعضها وتتفاعل الخميرة مع الزيت.

ارفعي القدر من على النار واتركيه يبرد قليلًا حتى ترطبي شعرك بالماء ثم قومي بتدليكه على شعر لمدة ربع ساعة ونظفيه بعد ذلك بالماء والشامبو واستخدميه مرتين من كل أسبوع. محاذير استخدام الخميرة للشعر من الأفضل عدم غسل الشعر بماء ساخن وخاصة عند استخدام الخميرة الغنية بالبيض.

يجب تجربة الخميرة أولًا على يديك قبل و ضعها على شعرك حتى تتأكدي من عدم وجود أي حساسية لها. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. الخميرة وزيت الزيتون الخلطة السحرية ضعيها على شعرك 10 دقائق لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ - ثقفني

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