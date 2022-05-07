نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وصفات طبيعية لتفتيح البشرة ومنع ظهور التجاعيد بأقل التكاليف في المقال التالي

تحلم كل فتاة بالحصول على بشرة نقية خالية من العيوب والحبوب وعلاج تجاعيد البشرة، ومع ذلك عندما يتعرض الجلد للجفاف من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة الباردة، وكذلك كثرة استخدام الكريمات التي لا تناسب نوع بشرته، يصبح الجلد داكنًا وتظهر البقع الداكنة لكي نحتاج جميعًا إلى مرطب يرطب ويضيء بشرتنا دون الحاجة إلى الخضوع كريمات تجميل أو غيرها، وتعمل الأقنعة الطبيعية على توحيد وتنقية البشرة، يجب عليك الالتزام بروتين بشرتك الترطيب واستخدام المرطبات الطبيعية، واليكم الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد وعلاج جفاف الجلد. ماسك الأرز والزبادي للتفتيح البشرة المكونات ربع كوب من الأرز المطبوخ

كوب واحد زبادي طريقة التحضير نقوم بخلط الأرز والزبادي في وعاء مع بعضهم حتي الحصول على قوام متجانس نقوم بطحن هذه الكمية في الخلاط الكهربائي حتي الحصول على قوام كريمي بعد ذلك نضع هذا القناع على الوجه بشكل دائري ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع حتي الحصول على نتيجة فعالة في أسرع وقت ماسك الزبادي مع الليمون لتفتيح البشرة المكونات كوب واحد من الزبادي

ملعقة كبيرة من عصير الليمون طريقة التحضير نقوم بخلط الزبادي مع عصير الليمون جيداً مع بعضهم نضع هذا الماسك علي الوجه بالكامل لمدة نصف ساعة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين بالاسبوع ماسك الزبادي مع الموز المكونات نصف كوب من الزبادي

موزة واحدة مهروسة ناعمة طريقة التحضير نقوم بهرس الموز ونقوم باضافه مع الزبادي في وعاء مع التقليب حتي يصبح قوام كريمي نضع هذا الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة يغسل البشرة بالماء الفاتر ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع تعمل هذه الوصفة على تفتيح وتغذية البشرة ماسك الكركم مع الزبادي لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد المكونات ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة كبيرة من الدقيق

ملعقة كبيرة من الزبادي

عصير ليمونة طريقة التحضير نحضر وعاء غويط ونضيف النشا مع الكركم مع الدقيق مع الزبادي وعصير الليمون ونقلب المكونات مع بعضهم جيداً ونقلب المكونات حتي تصبح القوام كريمي ومتجانس نضع هذه الوصفة على الوجه لمدة نصف ساعة ويغسل الوجه بالماء الفاتر يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين بالاسبوع وتلاحظين الفرق من أول مرة استعمال الماسك عمر شويل - جدة أقوي وصفات طبيعية لتفتيح البشرة ومنع ظهور التجاعيد بأقل التكاليف - ثقفني

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